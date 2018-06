Simon Costin eröffnet den verzauberten Garten in den Swarovski Kristallwelten

Tirol/Wattens (OTS) - In den Swarovski Kristallwelten findet zwischen 1. Juli und 31. August zum zweiten Mal ein Sommerfestival statt: Unter dem Motto „Der verzauberte Garten“ haucht der renommierte Bühnendesigner Simon Costin dem Garten und dem Inneren des Riesen eine ganz besondere Magie ein. Simon Costins florale Inszenierungen entführen Besucher in eine zauberhafte Märchenlandschaft, die stellenweise auch als eine aus den Fugen geratene Welt interpretiert werden kann.

„Für die Swarovski Kristallwelten ist die Zusammenarbeit mit Simon Costin auch deshalb so spannend, weil wir überzeugt sind, dass er mit seinen künstlerischen Visionen nicht nur den Garten des Riesen vereinnahmen wird, sondern auch die Besucher. Der kreative Prozess hat Attraktionen entstehen lassen, die zum Staunen und Spielen einladen“, zeigt sich Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, überzeugt.

Märchenhafte Kulisse aus Blumen und Blüten

Über einen Eingangskorridor gelangen Besucher in die zauberhafte Gartenwelt und entdecken neben vielen kleinen Gartenzwergen zudem einen überlebensgroßen Zwerg im Zentrum des Labyrinths und einen Wunschbaum. Experimentierfreudige Gäste werden dazu angehalten, sich bei kurios-witzigen floralen Foto-Spots selbst zu inszenieren oder durch Interaktion beim Blumenorchester den Sound von Pflanzen zu kreieren. Magische Wassershows werden unter der Kristallwolke geboten, deren Spiegelwasser in Abständen von 15 Minuten zum Leben erweckt wird. Auch das Innere des Riesen steht ganz im Zeichen der floralen Kunst und so werden nicht nur überdimensionale Blumenarrangements, sondern auch romantisch verklärte Kostümkreationen gekonnt in Szene gesetzt.

Das Sommerfestival 2018

„Der verzauberte Garten“ findet von 1. Juli bis 31. August in Wattens statt – mit verlängerten Öffnungszeiten täglich von 8:30 bis 22 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es reduzierte Abendtickets um 15,- Euro inklusive Sommerdrink, Kinder bis 14 Jahre haben freien Zutritt. Weitere Infos gibt es unter kristallwelten.com/sommerfestival.

Über Simon Costin

Der in London geborene Set-Designer studierte Theaterdesign und Kunstgeschichte an der Wimbledon School of Art und arbeitete anschließend mit führenden Luxusmarken wie Hermès, Gucci, Bulgari oder Fabergé.

