David Grünberger, Leiter des Accounting-Teams der FMA, wird „Head of Section Prudential Policies“ der Europäischen Bankenaufsicht (SSM)

Wien (OTS) - Dr. David Grünberger, der in der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) das Team Accounting aufgebaut hat und die „Enforcementstelle Rechnungslegung“ leitet, wechselt ab 1. September 2018 in die Europäische Zentralbank (EZB), wo er als „Head of Section Prudential Policies“ der DG IV im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) für alle Fragen der Bilanzierung und der Risikokapitalausstattung in der Aufsicht über alle Banken der Euro-Zone zuständig ist. „Wir sind stolz, dass sich unser Kollege in dem 2017 europaweit durchgeführten Ausschreibungsverfahren als bestqualifizierter Bewerber durchgesetzt hat und sehen das als weitere Bestätigung für die hervorragende Kompetenz der Mitarbeiter der FMA. Wir danken ihm für die exzellente Arbeit in der FMA und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen europäischen Herausforderung“, so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller.

