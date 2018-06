„Unterwegs in Österreich“ ab 2. Juli aus dem Burgenland

Wien (OTS) - Willkommen im Burgenland! Ab Montag, dem 2. Juli 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Station von Jois bis Bad Sauerbrunn. Eva Pölzl und Martin Ganster melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2 und Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 2. Juli

„Guten Morgen Österreich“ aus Jois

Tagesthema: Sonnenschutz für die Augen. Zu Gast ist u. a. Schauspielerin Barbara Kaudelka.

„Daheim in Österreich“ aus Breitenbrunn am Neusiedler See

Zu Gast sind der Imker und ehemalige „Mr. Burgenland“ Simon Tötschinger sowie Schauspieler Christian Spatzek, Intendant des „Theater Sommer Parndorf“.

Dienstag, 3. Juli

„Guten Morgen Österreich“ aus Breitenbrunn am Neusiedler See „Daheim in Österreich“ aus Leithaprodersdorf

Mittwoch, 4. Juli:

„Guten Morgen Österreich“ aus Leithaprodersdorf

„Daheim in Österreich“ aus Steinbrunn

Donnerstag, 5. Juli:

„Guten Morgen Österreich“ aus Steinbrunn

„Daheim in Österreich“ aus Bad Sauerbrunn

Freitag, 6. Juli:

„Guten Morgen Österreich“ aus Bad Sauerbrunn

„Daheim in Österreich“ aus Bad Sauerbrunn

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at