Königsberger-Ludwig: Kürzungen bei Familienberatungsstellen unverzüglich stoppen

Streichung von 4.630 Beratungsstunden setzt gefährliche Spirale in Gang

St. Pölten, (OTS) - In den letzten Tagen wandten sich viele Vertreterinnen und Vertreter von Familien- und Frauenberatungsstellen sowie Frauenhäusern an NÖ Soziallandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, um mit großer Sorge über ihre Befürchtungen im Zusammenhang mit den erheblichen finanziellen Kürzungen bei den NÖ Familienberatungsstellen im Ausmaß von 4.630 Beratungsstunden pro Jahr durch die Bundesregierung zu berichten. „Erste Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 3.200 Personen und Familien alleine in Niederösterreich künftig keine Beratungen mehr in Anspruch nehmen können. Somit wird eine gefährliche Spirale in Gang gesetzt, die letzten Endes Menschen in Krisensituationen einen unheimlich wichtigen Anker vorenthält“, kritisiert Königsberger-Ludwig das Vorhaben der Bundesregierung.

Zweifellos werde das eingeschränkte Angebot im niederschwelligen Beratungsbereich nicht ohne Folgen bleiben, zeigt sich Königsberger-Ludwig besorgt. In der Hoffnung die Bundesregierung noch zu einem Einlenken bewegen zu können, richtete nun Königsberger-Ludwig in schriftlicher Form einen eindringlichen Appell an Frauen-, Familien- und Jugendministerin Juliane Bogner-Strauß, von den angekündigten Maßnahmen unverzüglich Abstand zu nehmen.

Wissenschaftliche Studien würden zeigen, dass Familien starken Belastungen ausgesetzt und diese im Steigen begriffen seien. Ob es sich um Erziehungsprobleme, Familien- und Paarkonflikte, Trennungen, Kindesmisshandlungen, häusliche Gewalt, schulische Probleme, Arbeitslosigkeit, psychische Probleme, Behinderung, Migration, Mobbing, Diskriminierung, Sucht etc. handle, die Politik sei verpflichtet, für bestmögliche Unterstützung zu sorgen, betont Königsberger-Ludwig: „Wer die Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zurückfährt, braucht sich nicht wundern, wenn woanders mit hohen Kosten verbundene Probleme entstehen.“ (Schluss) ha

