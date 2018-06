SPÖ-Termine von 2. Juli bis 8. Juli 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 2. Juli 2018:

Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder fährt im Rahmen eines Besuches der Österreichischen IPU Delegation nach London. Treffen u.a. mit:

Chairman of Ways and Means and Deputy Speaker, Rt. Hon. Lindsay Hoyle MP, House of Commons International Trade Committee, House of Commons Foreign Affairs Select Committee, House of Lords International Relations Committee, House of Lords EU Select Committee, etc.

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek auf Tour in Oberösterreich. Am Programm stehen:

11.00 Uhr: Besuch der Volkshilfe Wohnverbund Vöcklabruck (Volkssiedlung 21, 4840 Vöcklabruck)

12.00 Uhr: Verteilaktion „Nein zur 60-Stunden-Woche“ in Vöcklabruck 17.00 Uhr: Verteilaktion „Nein zur 60-Stunden-Woche“ vor der SPÖ-Zentrale in Linz, Landstraße 36

18.30 Uhr: Sommercocktail Perg, Raiffeisenbank Perg, Linzerstraße 14, 4320 Perg

17.50 Uhr Anlässlich der Plenarsitzungen (2. bis 5. Juli) des Europäischen Parlaments findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N3.3).

DIENSTAG, 3. Juli 2018:

10.30 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures lädt in ihrer Funktion als Vorsitzende des BVT-Untersuchungsausschusses zu einem Pressegespräch zum Thema „BVT-Untersuchungsausschuss“ und wird die gewählten Verfahrensrichter und -anwälte vorstellen. Weitere Teilnehmer sind Verfahrensrichter Dr. Eduard Strauss, Verfahrensrichter-Stellvertreter Dr. Wolfgang Pöschl, Verfahrensanwalt Dr. Arthur Mikesi und Verfahrensanwalt-Stellvertreter Mag. Wolfgang Schupfer (Vorraum Lokal 7, Heldenplatz, OSZE-Eingang).

MITTWOCH, 4. Juli 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

13.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures bittet SoldatInnen zu einem Empfang (Bibliothekshof, Lokal 2).

DONNERSTAG, 5. Juli 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer nimmt an der Veranstaltung "150 Jahre Arbeiterbildungsverein in Linz" teil (Central Linz, Landstraße 36, 4020 Linz).

FREITAG, 6. Juli 2018:

SPÖ-EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz nimmt an der ordentlichen Landeskonferenz des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes Tirol in Haiming teil (Siedlungsstraße 2, 6425 Haiming).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und BEIGEWUM (Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen) laden zum Vortrag von Özlem Onaran (Professor of Economics at the University of Greenwich and director of the Greenwich Political Economy Research Centre) zum Thema „From the Flaws in the EU Economic Policies to BREXIT – what are Progressive Alternatives?“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y9n5kagx (7 Days Premium Hotel Wien, Europasaal, Hoffingergasse 33, Ecke Oswaldgasse, 1120 Wien).

SONNTAG,8. Juli 2018:

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Berlin teil (bis 11.7.).

