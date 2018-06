NEOS zu Asylgipfel: Europäische Lösung begrüßenswert, Fragen nach Machbarkeit und Menschenrechten offen

Stephanie Krisper: „Gut, dass Sebastian Kurz endlich eingelenkt hat. Die Regierung blockiert aber weiterhin beim Entlastungsschlüssel.“

Wien (OTS) - „Es ist begrüßenswert, dass eine Einigung gefunden wurde – und es ist gut, dass Bundeskanzler Kurz endlich eingelenkt hat. Es wird Zeit, dass er sich von seinen nationalistischen Allmachtsfantasien verabschiedet", so das Fazit von NEOS-Asylsprecherin Stephanie Krisper zur Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs beim Asylgipfel.

Es gäbe ein paar diskussionswürdige Punkte in der Abschlusserklärung, stellt Krisper fest und betont, dass diese immer nur unter Einhaltung der Menschenrechte umgesetzt werden dürfen. „Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber die Frage nach den menschenrechtlichen Standards muss oberste Priorität haben. Solange wir die Einhaltung der Menschenrechte nicht garantieren können, dürfen wir keine Maßnahmen à la Aufnahmezentren außerhalb der EU setzen.“ Krisper stellt auch die Frage nach der praktischen Umsetzbarkeit der Vorschläge: „Papier ist ja geduldig, die Machbarkeit in der Praxis ist eine andere Frage. Bisher hat kein Land sich bereit erklärt, ein EU-Flüchtlingszentrum aufzunehmen. Es besteht also durchaus die realistische Möglichkeit, dass es bei Ankündigungen am Papier bleibt.“

Mit 500 Millionen Euro für den Außengrenzschutz sowie 3 Milliarden Euro Zahlungen an die Türkei hätte der Gipfel außerdem hohe Geldmittel eingeplant, zeigt Krisper auf. „Ich erwarte von Bundeskanzler Kurz, dass er bekannt geben wird, inwieweit sich Österreich daran finanziell beteiligen wird. Ich hoffe, die Regierung hat nicht – wie schon früher – den Eindruck, sie könne von der EU Außengrenzschutz fordern, ohne dafür zu bezahlen.“

Kurz blockiert weiter Entlastung Österreichs

Sehr enttäuscht ist Krisper aber davon, dass sich Kurz weiterhin gegen einen EU-weiten Entlastungsschlüssel sperrt: „Wir haben in Österreich überdurchschnittlich viele Flüchtlinge aufgenommen. Ein Verteilungsschlüssel würde auch andere Länder in die Pflicht nehmen und Österreich entlasten. Es gibt keinen vernünftigen Grund, diesen Entlastungsschlüssel zu blockieren – außer natürlich populistische Angstmache“, schließt Krisper.

