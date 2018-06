Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 2. - 8. Juli 2018

Wien (OTS) - Montag, 2. Juli

11.00 Uhr: Gespräch mit der Spitzenvertreterin und den Spitzenvertretern der Österreichischen Sozialpartnerschaft (Präsidentschaftskanzlei)

Dienstag, 3. Juli

13.15 Uhr: Besuch der Marktgemeinde Kittsee und der Marillenkönigin Sandra II. bei Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Frau Mag.a Doris Schmidauer (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 4. Juli 2018

Offizieller Besuch des Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran, Dr. Hassan Rohani, in Österreich

09.30 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen (Innerer Burghof)

anschl.: Fototermin der beiden Staatsoberhäupter im Maria-Theresien-Zimmer (Präsidentschaftskanzlei)

09.40 Uhr: Gespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentschaftskanzlei)

anschl.: Arbeitsgespräch der beiden Staatsoberhäupter im Beisein der Delegationen (Präsidentschaftskanzlei)

11.05 Uhr: Pressestatements von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Dr. Hassan Rohani (Geheime Ratsstube/Wiener Hofburg)

17.45 Uhr: Teilnahme am Vortrag des Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran zum Thema „Österreich – Iran: Perspektiven der wirtschaftlichen Kooperation“/Rede (Wirtschaftskammer Österreich/1040 Wien)

Donnerstag, 5. Juli

Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen am Informellen Treffen der Staatsoberhäupter der Republik Slowenien, der Republik Österreich und der Republik Kroatien in Goriška Brda/Republik Slowenien sowie Teilnahme am Konzert aus Anlass des österreichischen EU-Ratsvorsitzes 2018 in der Slowenischen Philharmonie in Laibach

12.10 Uhr: Gespräch der Staatsoberhäupter (Vila Vipolže/Goriška Brda)

anschl.: Gespräch der Staatsoberhäupter im Beisein der Delegationen (Vila Vipolže/Goriška Brda)

14.30 Uhr: Pressegespräch der drei Staatsoberhäupter (Vila Vipolže/Goriška Brda)

15.30 Uhr: Gemeinsamer Spaziergang durch den Ort Šmartno (Šmartno/Slowenien)

19.00 Uhr:Gemeinsame Teilnahme am Konzert aus Anlass des österreichischen EU-Ratsvorsitzes 2018/Rede (Slowenische Philharmonie/Laibach)

anschl.: Fotopoint der drei Staatsoberhäupter mit dem Orchester (Slowenische Philharmonie/Laibach)

Freitag, 6. Juli

12.30 UhrGespräch mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker (Präsidentschaftskanzlei)

Sonntag, 8. Juli

17.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer an der Eröffnung der 35. Sommerakademie auf Burg Schlaining/Rede (7461 Stadtschlaining)

