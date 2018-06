Alouette III des Bundesheeres in Kärnten abgestürzt

Besatzung unverletzt - Rettungsmaßnahmen laufen

Wien (OTS) - Heute, am Freitag 29. Juni, um 10:26 Uhr, stürzte eine Alouette III des Österreichischen Bundesheeres in der Nähe der Wolayer Hütte in Kärnten ab.

Der Hubschrauber ging dabei in Flammen auf. Die vierköpfige Besatzung konnte sich unverletzt retten.

Der Hubschrauber war zum Personal- und Materialtransport beim Sicherungsanlagenbau am Plöckenpass im Einsatz. Beim Landeanflug auf die Wolayer Hütte geriet die Alouette III in Turbulenzen, hat mit allen drei Rädern hart aufgesetzt und kippte um. Der Pilot und drei weitere Besatzungsmitglieder konnten die Maschine verlassen. Der Hubschrauber fing in Folge der harten Landung Feuer.

Die Luftstreitkräfte haben sofort ein Search- und Rescue-Team (SAR) mit einer Alouette III zum Unfallort entsandt. Dieses Team besteht aus einem Rettungsteam und einem Notarzt. Weiters ist ein Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz.

Eine Flugunfallkommission wurde gebildet, die den Vorfall untersuchen wird.

Die "Alouette" III ist ein leichter Verbindungs- und Transporthubschrauber, besitzt einen Dreiblatt-Haupt- und Heckrotor, ein unverkleidetes Turbinentriebwerk und ein Räderfahrwerk. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bundesheer.at/waffen/waf_alouette.shtml.

