Arbeitszeit – Lercher: „Kurz und Strache wollen den ÖsterreicherInnen den arbeitsfreien Sonntag stehlen!“

Konzernkanzler Kurz stellt Profitgier seiner Großspender über Familienleben der Beschäftigten – Das Kurz-Programm: Hackeln ohne (Wochen-)Ende

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher warnt vor einer weiteren, bisher noch wenig bekannten Grauslichkeit, die die Kurz/Strache-Regierung den ÖsterreicherInnen zusätzlich zur 60-Stunden-Woche aufzwingen will. „Dass die ÖsterreicherInnen künftig eine 60-Stunden-Wochen nach der anderen arbeiten müssen, ist für Kurz immer noch zu wenig. Kurz will den Arbeitnehmern noch mehr Arbeit aufbrummen, denn im schwarz-blauen Arbeitszeitgesetz ist auch ein Passus versteckt, der Tür und Tor für generelle Sonntagsarbeit öffnet. Dass Konzernkanzler Kurz und Arbeiterverräter Strache vielen ÖsterreicherInnen jetzt auch noch die arbeitsfreien Sonn- und Feiertage wegnehmen wollen, zeigt, dass Kurz die Profitgier seiner Großspender über alles stellt“, sagt Lercher heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Lercher betont, dass es in Österreich aus gutem Grund einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, Sonn- und Feiertage arbeitsfrei zu halten. „Denn diese arbeitsfreien Tage sind wichtige Voraussetzungen für Familienleben, für Erholung, für die Mitwirkung in Sportvereinen und für ehrenamtliche Tätigkeiten. Daher gibt es auch ein breites Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft, das sich immer für den Schutz des arbeitsfreien Sonntags eingesetzt hat. Diese unsoziale Regierung ist die erste, die sich über dieses Bündnis hinwegsetzt und über die Menschen und ihr Recht auf Familienleben, Erholung und Freizeit beinhart drüberfährt“, so Lercher, der betont, dass die SPÖ alles unternehmen wird, um die arbeitnehmer- und familienfeindliche 60-Stunden-Woche und den schwarz-blauen Anschlag auf arbeitsfreie Sonn- und Feiertage zu verhindern. (Schluss) mb/sc

