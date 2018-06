Mit ganzem Herzen dabei - Sommergespräch der Apothekerkammer Oberösterreich im Linzer Kunstmuseum LENTOS

Linz, 29. Juni 2018 (OTS) - Am 28. Juni 2018 lud die Apothekerkammer Oberösterreich unter dem Motto „Mit ganzem Herzen dabei. Gemeinsam viel bewegen.“ zum traditionellen Sommergespräch ins LENTOS Kunstmuseum Linz. Beim mittlerweile elften Sommergespräch versammelten sich zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker sowie Stakeholder und Vertreterinnen und Vertreter aus Oberösterreichs Politik und Wirtschaft.

Mehr als 250 Gäste folgten der Einladung der Apothekerkammer Oberösterreich zum Sommergespräch und konnten vom Präsidenten der Oberösterreichischen Apothekerkammer Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger und der Vizepräsidentin Mag. pharm. Monika Aichberger begrüßt werden. Inhaltlicher Programmschwerpunkt des Abends war das Thema Herzgesundheit und welche Impulse die Apotheker dabei setzen können. Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin Mag. Christine Haberlander und Priv.-Doz. OA Dr. Thomas Weber, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie, widmeten sich in ihren Keynotes dem Thema „Herzgesundheit in Österreich – welchen Beitrag können Apotheker leisten, um die Versorgung zu verbessern“. In der anschließenden Diskussion betonten Präsident Veitschegger und Vizepräsidentin Aichberger die Bedeutsamkeit der öffentlichen Apotheke bei der Prävention, Früherkennung und dem Management von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und strichen dabei das wissenschaftlich begleitete Pilotprojekt der Gefäßaltermessung hervor. „Wir Apotheker leisten mit der innovativen Methode der Gefäßaltermessung einen wichtigen Beitrag in der Früherkennung. Durch rechtzeitig ergriffene Maßnahmen lassen sich Krankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz, aber auch Todesfälle verhindern und bereits therapierte Patienten kompetent begleiten.“

Das LENTOS Kunstmuseum war auch heuer wieder der ideale Ort zum Austausch im Rahmen eines stimmungsvollen Get-togethers vieler Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheits- und Politszene mit der oberösterreichischen Apothekerschaft.

