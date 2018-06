BM Hartinger-Klein: „Zielvorgabe, die Mundhygiene als Kassenleistung für unter 18-Jährige anzubieten, nun umgesetzt“

Ab 1. Juli 2018 bieten Krankenkassen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre die Mundhygiene kostenlos an

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass nun, wie im Regierungsprogramm vorgesehen, ab 1. Juli 2018 die Zahn- und Mundhygiene für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre als Kassenleistung zur Verfügung gestellt wird. Damit wird nun diese im Jänner mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ausverhandelte Zielvorgabe erfüllt“, erklärt Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein. Durch die Zahnprophylaxe als Kassenleistung wird auch ein weiterer Punkt des Regierungsprogramms umgesetzt. ****

Im Rahmen des am 19. Juni beschlossenen dritten Harmonisierungs-Pakets der Österreichischen Krankenkassen wurde unter anderem auch die Finanzierung der Mundhygiene für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre festgehalten. Ab 1. Juli können so Minderjährige einmal pro Jahr bei einem Zahnarzt österreichweit auf Kassenkosten eine professionelle Zahnreinigung durchführen lassen. Diese Maßnahme erhöht nachweislich die Karies-Prävention.

„Mir ist die Erhöhung der Anzahl an gesunden Lebensjahren der Österreicherinnen und Österreicher ein wichtiges Anliegen. Hierfür müssen wir schon früh bei den Jüngsten ansetzen, denn in den ersten Lebensjahren wird der Grundstein für ein langes und gesundes Leben gelegt. Wie wir wissen, beeinflusst die Zahngesundheit maßgeblich den allgemeinen Gesundheitszustand des Menschen. Wir müssen dafür sorgen, dass bereits im Kindesalter ein Bewusstsein für die Wichtigkeit eines gesunden Lebensstils – und dazu gehört auch die Zahngesundheit – geschaffen wird. Ich sehe daher diesen wichtigen Schritt als Meilenstein in der Gesundheitsprävention“, erklärt Bundesministerin Hartinger-Klein abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Mag. Cornelia Mayer

stv. Pressesprecherin

+43 (1) 71100-86 2468

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

www.facebook.com/sozialministerium