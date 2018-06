VHS – Akademie der Zivilgesellschaft: Sieben neue ehrenamtliche Projekte machen Wien lebenswerter

Herbstlehrgang startet im Oktober 2018

Wien (OTS) - Was haben innerstädtische Straßenbäume, Bücher und Lebensmittel gemeinsam? Sie alle stehen im Mittelpunkt von ehrenamtlichen Projekten, die im Rahmen des Frühjahrslehrgangs 2018 der Akademie der Zivilgesellschaft entwickelt wurden. Sieben neue Projekte wurden diese Woche in der VHS Wiener Urania präsentiert.

Eine lebendige Zivilgesellschaft trägt zu einer lebenswerten Stadt bei. Die Akademie der Zivilgesellschaft der Wiener Volkshochschulen hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen engagierten Menschen dabei zu helfen, ein erfolgreiches Projekt zu planen und nachhaltig umzusetzen. „Je mehr Unterstützung es für Menschen gibt, die sich für das gute Zusammenleben einsetzen, desto mehr zivilgesellschaftliches Engagement kann wachsen“, betont Brigitte Pabst, Direktorin der Akademie der Zivilgesellschaft. „Und wer selbst mal ein Projekt erfolgreich umgesetzt hat, muss sich nicht über Barrieren grämen, die ihm oder ihr im Alltag im Weg stehen. Man überwindet sie einfach“, so Pabst.

Vielfältige und preisgekrönte Projekte

„Trotz Erfahrung in der Projektentwicklung war der Lehrgang in der Akademie der Zivilgesellschaft für mich eine ausgezeichnete Hilfestellung beim Aufbau meines Projekts“, sagt Projektinitiatorin Edith Schindler-Seiß. Mit ihrem Projekt ‚Baumhilfe‘ will sie Menschen dazu animieren, selbst zum Erhalt der innerstädtischen Straßenbäume beizutragen. Für ihr Projekt wurde Schindler-Seiß diese Woche bereits mit dem Klimaschutzpreis des Bezirks Wien-Neubau ausgezeichnet. Weitere, im Frühjahrslehrgang entwickelte Projekte sind u.a. der „Young Widows Dinner Club“, der Menschen vernetzt, die in jungen Jahren ihre/n LebenspartnerIn verloren haben, sowie das Buchprojekt „Lesefreunde“, das die Freude am Vorlesen fördern will. Die Initiative „LebensMittelPunkt HaWei“ hat eine FoodCoop im 14. Bezirk gegründet und betreibt darüber hinaus Bewusstseinsbildung für gesunde Ernährung und den Erhalt regionaler, bäuerlicher ProduzentInnen-Strukturen.

Herbstlehrgang startet am 3. Oktober 2018

Am 3. Oktober 2018 startet der nächste Lehrgang. Im Mittelpunkt stehen Projektplanung, Teamentwicklung, Projektmanagement sowie projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Ein Team erfahrener ExpertInnen steht den Teilnehmenden dafür zur Verfügung. Die ermäßigte Teilnahmegebühr beträgt für Privatpersonen 168 Euro und ist damit besonders sozial verträglich. Der Lehrgang stimmt auch mit den Anforderungen des AMS für die Bildungskarenz überein. Studierende zahlen den halben Preis. Beim Infoabend am 5. September 2018 (18 Uhr, VHS Wiener Urania) erhalten Interessierte alle Informationen zum Lehrgangsangebot.

Weitere Informationen zum Lehrgang sowie den Projekten unter www.zivilgesellschaft.wien

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

