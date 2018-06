Unfall am Schutzweg: Kind verletzt

Wien (OTS) - Am 28.06.2018 kam es gegen 07:35 Uhr in der Hardtgasse (16. Bezirk) zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem die Straße überquerenden Mädchen (12). Laut Angaben der Lenkerin (58) hatte sie zuvor vor einem Schutzweg angehalten, um mehreren Personen das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Bewegung setzte, dürfte sie die noch querende Fußgängerin übersehen haben. Das Mädchen wurde niedergestoßen und leicht verletzt.

