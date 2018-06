dm punktet bei Lehrlingen: Österreichs Auszubildende küren Top-Ausbildungsbetriebe

Wien/Salzburg (OTS) - Die Lehre bei dm drogerie markt hält, was sie verspricht. Mit der harmonischen Kombination aus persönlicher Entfaltung und Aussicht auf Karriere begeistert dm seine Lehrlinge. Und zwar so sehr, dass jene das Unternehmen kürzlich mit der Zertifizierung „Österreichs Bester Lehrbetrieb – von Lehrlingen empfohlen“ belohnten.

Grund zu feiern hatte dm drogerie markt vor wenigen Tagen in der Wirtschaftskammer Wien. Dort wurden Top-Ausbildungsbetriebe aus allen Bundesländern ausgezeichnet. Gemeinsam mit zehn weiteren Unternehmen durfte dm die Zertifizierung „Österreichs Bester Lehrbetrieb – von Lehrlingen empfohlen“ entgegennehmen. Das Besondere daran: Lehrlinge aus den eigenen Reihen überreichten die Urkunde und überraschten ihre Ausbildner mit einer Laudatio samt kurzem selbstgedrehten Video, in dem sie stolz ihren Lehrplatz zeigten.

A great place to start

Ein wertschätzendes Miteinander ist es, was zählt – da sind sich die Lehrlinge einig. Denn wem hilft das neueste Handy oder eine tolle Kantine, wenn das Rundherum nicht stimmt. Bei dm gehören Lehrlinge vom ersten Tag an zum Team. Etemi Jetmire aus Wien ist nur eine von vielen, die das besonders zu schätzen wissen: „Die Lehrzeit war für mich von Anfang an eine persönliche Bereicherung. Deswegen habe ich nach meiner Friseurlehre noch eine Lehre als Kosmetikerin und Fußpflegerin gestartet.“ Wer hier mit #herzundkopf etwas erreichen möchte, der hat alle Möglichkeiten. Das bestätigt auch dm Geschäftsführerin Petra Mathi-Kogelnik, verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter: „Junge Menschen, die Eigeninitiative zeigen und sich zugleich verbindlich im Unternehmen einbringen möchten, sind bei dm goldrichtig. Wir freuen uns, wenn unsere Lehrlinge dm mit ihren individuellen Fähigkeiten und Talenten bereichern.“

Aus- und Weiterbildung als dm Lehrling

Neben der vielfältigen Ausbildung in den Filialen und Studios steht bei dm die Weiterbildung im Mittelpunkt – sowohl fachlich als auch persönlich. Das spiegelt sich besonders im großen Angebot an Workshops, Seminaren und dm Akademien für Friseure und Kosmetiker wider, was auch Friseurlehrling Janin Pineda aus Wien begeistert: „In der dm Akademie hatte ich die Gelegenheit, neue Techniken zu erlernen und mich auszuprobieren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Das liebe ich an meinem Beruf.“

Darüber hinaus bietet dm seinen Lehrlingen neben der Lehre mit Matura einen internen Filialtausch sowie die Option, spannende Auslandspraktika zu absolvieren.

Aufstiegsmöglichkeiten als dm Lehrling

Rund 85 Prozent der Lehrlinge werden bei dm dauerhaft übernommen. Vom Teamleiter über den Filial- oder Studioleiter bis hin zum Gebietsmanager – nach ihrer Ausbildung stehen den Lehrlingen viele Türen offen, denn Talente bewegen dm. Genau diese sind es auch, die von allen Seiten gefordert und gefördert werden, wenn sie es wollen: Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und spannende Berufschancen warten auf die jungen Nachwuchstalente. Gesucht werden derzeit 300 junge Menschen, die ab August in den Kernberufen Drogist, Friseur und Kosmetiker & Fußpfleger durchstarten wollen.

