Junge ÖVP: Österreich rückt ins politische Zentrum Europas

JVP will österreichischen EU-Ratsvorsitz nutzen, um Europa wieder in den Fokus junger Menschen zu rücken

Wien (OTS) - „Dieses Wochenende übernimmt Österreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union und rückt somit ins politische Zentrum Europas. Diesen Ratsvorsitz wollen und müssen wir nutzen, um einen positiven Beitrag zu leisten, die Europäische Union weiterzuentwickeln und Europa wieder mehr in den Fokus junger Menschen zu rücken,“ so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP.



Anlässlich des EU-Ratsvorsitzes stellt die Junge ÖVP Europa dieses Jahr in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit und hat dazu eine Jugendumfrage unter 16- bis 30-Jährigen in Auftrag gegeben, um die Einstellung Jugendlicher in ganz Österreich zu Europa zu erfragen.

„Als Junge ÖVP waren wir bereits 1985 die treibende Kraft für einen Beitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft. Gemeinsam wollen wir auch heuer wieder als Junge vorangehen und unsere Visionen für ein zukünftiges Europa erarbeiten. Unsere Europa-Umfrage bildet dafür den Grundstein", so Stefan Schnöll weiter.



Die Ergebnisse der Studie zeugen jedoch auch von viel Skepsis Jugendlicher der EU gegenüber. Lediglich 51% der befragten Jugendlichen steht der Europäischen Union positiv gegenüber. Das ist nur die Hälfte aller jungen Menschen in ganz Österreich. Würde es zu einer Volksabstimmung in Österreich kommen, die über den Verbleib Österreichs in der Europäischen Union befindet, so würden nur knapp 60% der jungen Menschen für einen Verbleib stimmen.



"Diese Ergebnisse zeigen uns, dass wir gerade als Junge den österreichischen Ratsvorsitz nutzen müssen, um Europa wieder mehr in das Bewusstsein junger Menschen zu rücken. Als Junge ÖVP setzen wir uns für ein Österreich ein, das seinen Platz im Herzen Europas hat, und wollen dem Thema Europa die Bedeutung beimessen, die es verdient hat. Die Skepsis der österreichischen Jugendlichen zeigt uns jedoch, dass es manchmal auch ein kritisches Auge auf die aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union braucht. Wenn wir die europäische Idee retten wollen, müssen wir auf die Bedenken österreichsicher Jugendlicher eingehen & aufzeigen, was sich junge Menschen heutzutage von Europa erwarten. Hier ist für uns ganz klar: Wir wollen ein Europa, das stärker in den großen Fragen ist und sich dort zurücknimmt, wo Regionen besser selber entscheiden können“, so Stefan Schnöll abschließend.



