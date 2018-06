Favoriten: Kapelle „Bohemia“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Maj“ (Mitglied im Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich) veranstaltet in Kooperation mit dem Verein „Kultur 10“ am Sonntag, 1. Juli, einen beschwingten „Böhmischen Nachmittag“ mit der Blasmusik-Kapelle „Bohemia“. Ab 15.00 Uhr musizieren die beliebten Musikanten im gemütlichen „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Sowohl instrumentale Weisen als auch Darbietungen der Sänger Ingrid Merschl und Peter Janoch sollen der geneigten Zuhörerschaft viel Freude bereiten. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikschutz“).

Das Ensemble „Bohemia“ ist weithin bekannt als „Das kleinste Blasorchester der Welt“. Das „riesige“ Repertoire der sechs fidelen Musikanten reicht von „Rosamunde“ bis zur „Herz-Schmerz-Polka“. Stücke wie die „Amsel-Polka“ und „Tausend Sterne“ werden immer wieder vom Publikum gewünscht. Selbst einen „Astronauten-Marsch“ hat die routinierte Formation auf Lager. Genauso hörenswert sind die Tonträger der Kapelle, darunter die CD „Für unsere Freunde“. Auskünfte dazu: Telefon 0676/534 69 89. Anfragen per E-Mail an das ehrenamtliche „Kultur 10“-Team: waldmuellerzentrum @ chello.at.

