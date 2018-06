ÖAMTC: Sommer-Baustelle Margaretengürtel

Staus einplanen

Wien (OTS) - Die Unterführung Margaretengürtel wird auf Höhe Hollgasse von Montag, 2. Juli, 20 Uhr, bis Freitag, 31. August 2018, laut ÖAMTC saniert. In Fahrtrichtung Mariahilf wird in einem Gegenverkehrsbereich verschwenkt. Dem Individualverkehr steht in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Zu den Verkehrsspitzen befürchten die ÖAMTC-Experten erhebliche Staus am Gürtel.

