Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz – morgen geht's los!

65 Tage Kultur und Kulinarik am coolsten Hotspot des Sommers

Von Bernstein bis Falco – Berühmte Jubilare und eine Vielzahl an Top-Musikproduktionen

Neues Highlight: Jeden Freitag Kinderopern Festival mit Aktivprogramm im Park

Von Loukoumades bis Würstl & Leberkäse – internationale und heimische Köstlichkeiten von 11 bis 24 Uhr

Sideevents und Happy-Hour für Lebensgefühl und beste Unterhaltung





Beim größten Kultur- und Kulinarik-Festival Europas wird so richtig aufgegeigt

Wenn das Film Festival eröffnet, wissen die Wienerinnen und Wiener – es ist Sommer und der Rathausplatz ruft. Ab morgen, 30.6., geht es wieder mit Aufzeichnungen großer Momente aus Oper, klassischem Konzert und Tanz sowie Pop- und Jazz-Konzerten los. Heuer zudem mit einer Verneigung vor Leonard Bernstein, der seinen 100. Geburtstag begehen würde, eine Hommage an den Bossa Nova zum 60. Jubiläum und eine schöne und zugleich wehmütige Erinnerung an Falco, dessen Todestag sich dieses Jahr zum 20. Mal jährt.



Kultur und Spaß für Kids – das Kinderopern Festival

Rigoletto ist kein Eis, sondern ein Hofnarr, der Nibelungenring kein Kinofilm, sondern eine Geschichte mit Helden, Drachen und einem Goldschatz und Undine kein Ort in Italien, sondern eine junge Wassernixe – jeweils freitags um 17 Uhr gibt es für Kinder von 6 bis 14 Jahren eine spannende musikalische Abenteuerreise durch die Welt der Oper. Und davor ab 14 Uhr jede Menge Spaß mit betreuten Mitmachstationen und lustigen Spielen im Park.



Kulinarik vom Feinsten – dieser Sommer zergeht auf der Zunge

26 Spitzen-GastronomInnen verwandeln ab morgen den Rathausplatz wieder täglich von 11 bis 24 Uhr in ein Feinschmeckerparadies und laden zu einer Gourmet-Reise rund um den Globus mit Zwischenstopps in der heimischen Küche ein. Unter der Leitung des international tätigen Unternehmens DO & CO wird dabei hohes Augenmerk auf Qualität und Vielfalt gelegt.

Auch die mit dem Wiener Weinpreis 2018 ausgezeichneten Spitzenweine der Bundeshauptstadt können beim Film Festival an einem eigenen Stand verkostet werden.





Und das ist noch längst nicht alles – die Sideevents

Live-Musik, Happy-Hour und DJ-Begleitung – diese Termine sollten im Kalender notiert werden:

Donnerstag: After Work Abend inklusive Happy Hour: "Get two & Pay one" von 17 bis 19 Uhr. Den coolen Sound dazu liefert Djane Collette auf der "Riva Aperol" bis 20 Uhr.

Samstag = KünstlerInnensamstag: musikalische Live-Acts von etablierten und NachwuchsmusikerInnen – hautnah und "unplugged" im Rathauspark

Sonntag: "Jazz-Frühschoppen" von 12 bis 14.30 Uhr in Kooperation mit dem Jazzfest Wien

Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

30. Juni bis 2. September 2018

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11 bis 24 Uhr

Kinderopern Festival im Rathauspark

Jeden Freitag ab 17 Uhr

Aktivprogramm von 14 bis 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!

