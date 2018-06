Thomas Horejs neuer Präsident der BUKO

„Selbstständigkeit ist das Markenzeichen der Freien Berufe und diese Freiberuflichkeit müssen wir unbedingt erhalten. Sie ist eine Errungenschaft der freien Demokratie“

Wien (OTS) - Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) hat mit 1. Juli 2018 einen neuen Präsidenten.

Dr. med. univ. Thomas Horejs, Präsident der Österreichischen Zahnärztekammer, übernimmt den Vorsitz in der BUKO vom bisherigen Präsidenten Mag. med. vet. Kurt Frühwirth, der zugleich Präsident der Tierärztekammer ist.

Thomas Horejs dankt seinen Vorgängern für ihren Einsatz für die Freien Berufen in den vergangenen Jahren: „Sie haben es geschafft, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig die Arbeit der Freien Berufe für Österreich ist. Gerade die neueste Studie zeigt ja, dass sich auch unsere jungen Berufseinsteiger die Selbstständigkeit wünschen.“

„Selbstständigkeit muss erhalten bleiben.“

Als Hauptziel für seine Präsidentschaft der BUKO nennt Horejs das Eintreten für die Freiberuflichkeit. „Wir wollen auch in Zukunft österreichweit Hausärzte am Land und Zahnärztinnen im Ort haben, dafür werde ich mich mit aller Kraft einsetzen. Ärzte, Apotheker, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Tierärzte, Zahnärzte und Ziviltechniker erbringen für die österreichische Bevölkerung wichtige Leistungen der Daseinsvorsorge persönlich und in hoher Qualität. Freiberuflichkeit, also die Selbstständigkeit, ist das eigentliche Markenzeichen der Freien Berufe und das soll so bleiben.“

Appell an die Regierung

Zu Beginn der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft appelliert BUKO-Präsident Thomas Horejs an die Regierung. „Treten Sie dafür ein, dass Selbstständige in den Freien Berufen weiterhin in ganz Österreich zu finden sind und es nicht - wie in anderen EU-Ländern zu beobachten- zu großen Konzernen in den Ballungszentren kommt. Dort sehen wir, dass der Ruf nach Wettbewerb in kürzester Zeit zu Monopolen durch internationale Konzerne führt.“

Hintergrundinformation Freie Berufe

Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) ist der Dachverband der 9 Freiberufskammern in Österreich. Die BUKO vertritt 80.000 Mitglieder. 170.000 Beschäftigten arbeiten in den Freien Berufen. Zu den Freien Berufen zählen in Österreich die medizinischen Berufe ÄrztInnen, ApothekerInnen, ZahnärztInnen und TierärztInnen, die juristischen Berufe NotarInnen, RechtsanwältInnen, PatentanwältInnen sowie die SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen sowie ZiviltechnikerInnen. Der Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe (BUKO) wird vom Vorstand der BUKO aus dem Kreis der PräsidentInnen der neuen Freiberufskammern für eine Periode von drei Jahren gewählt.

