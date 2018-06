Ellensohn/Huemer: 12 Stunden-Tag schadet ArbeitnehmerInnen und schränkt Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein

Volle Unterstützung der Proteste gegen den geplanten 12 Stunden Tag

Wien (OTS) - „Der von Schwarz-Blau eingesetzte 12-Stunden-Tag schadet den ArbeitnehmerInnen auf mehrfache Weise: Die Gesundheit droht durch überlange Arbeitszeiten unter die Räder zu kommen, Arbeitsunfälle steigen, auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird weiter erschwert“, so der Klubobmann der Grünen Wien, David Ellensohn, und die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer.

„Wir sind solidarisch mit den Menschen in Österreich, die sich auf der Straße gegen den 12 Stunden Tag und die 60 Stunden Woche einsetzen. Wir werden uns gegen ein unsoziales, rückwärts-gewandtes und autoritäres „Drüberfahren“ der schwarz-blauen Bundesregierung zur Wehr setzen“, so Ellensohn. Ohne Begutachtung und breite Diskussion, dafür mit geradezu obszönem PR-Aufwand möchte die Regierung im Eiltempo massive Verschlechterungen für Lohnabhängige beschließen.

Nicht nur die Gewerkschaften, auch zahlreiche WissenschafterInnen schlagen angesichts bevorstehender Änderungen Alarm: Die Gesundheit droht unter die Räder zu kommen. Sie leidet unter überlangen Arbeitstagen massiv. Die Anzahl von Arbeitsunfällen verdoppelt sich nach der 8. täglichen Arbeitsstunde. Österreich liegt bei er durchschnittlichen Wochenarbeitszeit im europäischen Spitzenfeld. Gesundheitliche Probleme, wie beispielsweise Burn-out, werden weiter zunehmen.

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist mit einem 8-Stunden-Job bereits sehr schwer. Kommt es zu einer Arbeitszeitverlängerung, wird es noch schwerer Job, die Bedürfnisse des täglichen Lebens und die Pflege von Kindern oder Kranken unter einen Hut zu bringen. Praktisch heißt das, Kindern wird ihr Papa weiter entzogen, an den Mamas bleibt die ganze unbezahlte Arbeit picken. Am schwierigsten wird es dort sein, wo unter schwarz-blau die Kinderbetreuung eingeschränkt wird. Das zeigt, dass diese Politik gewollt ist. Frauen sollen zurück an den Herd gedrängt werden. Für Personen mit Betreuungspflichten – und das sind immer noch überwiegend Frauen - wird es noch schwieriger als bisher, in gut bezahlte Positionen zu kommen. Wir wollen, dass Frauen ein ökonomisch eigenständiges Leben führen können und nicht in die Abhängigkeit eines Ernährers gedrängt werden. Die Hausfrauenehe wie auch die 60-Stunden Woche stammen aus dem vorigen Jahrhundert, dort sollen sie auch bleiben", betont Huemer.

Nicht nur in Schweden sondern auch in fortschrittlichen Unternehmen in Österreich wurde längst erkannt, dass Arbeitszeitverkürzung zu mehr Zufriedenheit, weniger Krankenständen und mehr Gesundheit führt. Work-Life-Balance heißt Arbeitszeitverkürzung Richtung kürzerer Vollzeitarbeit für alle und entspricht auch den Arbeitszeitwünschen der Beschäftigten, wie regelmäßige Umfragen bestätigen. Die Grünen setzen sich seit Jahren für eine Arbeitszeitverkürzung ein. „Eine Arbeitszeit, die nach den Bedürfnisssen der Menschen gestaltet wird, bringt nicht nur mehr Arbeitszufriedenheit und Gesundheit, sondern auch mehr Jobs durch eine bessere Umverteilung. Die Regierung hingegen arbeitet gegen die Menschen und richtet sich stattdessen nur nach den Interessen von Konzernen“, so Huemer.

„Diese Regierung hat keine Antwort auf die drängenden Fragen, sie polarisiert und spaltet entwickelt Feindbilder und Bedrohungsszentarien, statt auf gegenseitigen Respekt und Untrestützung zu setzen. Wir unterstützen die Proteste gegen diesen Raubzug der Bundesregierung. Schwarz-Blau wird sich auf einen heißen Herbst vorbereiten müssen. In diesem Sinne hoffen wir auf eine breite Widerstandsbewegung, an der die Regierung letztlich nicht mehr vorbeikommt“, so Huemer und Ellensohn abschließend.

