Vassilakou zu Semmelweis-Areal: „Auftrag zur Bausperre erteilt“

Jüngste Entwicklungen ergaben dringenden Handlungsbedarf

Wien (OTS) - Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou hat in Abstimmung mit der Bezirksvorstehung Währing die Magistratsabteilung 21 (Stadtteilplanung und Flächennutzung) mit einer Bausperre für das Semmelweis-Areal beauftragt. „Das ursprüngliche Ziel im Jahr 2012 war, die Nutzung durch eine Bildungseinrichtung sicherzustellen. Dieses Ziel ist nun in Gefahr, da der aufrechte Vertrag mit der Stadt Wien möglicherweise außer Kraft gesetzt wird. Das zwingt mich dazu, für Sicherheit zu sorgen und zu handeln“, so Vassilakou.

Die Bausperre gilt für drei Jahre. Innerhalb dieser Zeit wird ein neuer Flächenwidmungs- und Bebauungsplan erarbeitet, in dem die Nutzung für Bildungszwecke sichergestellt wird.

Vassilakou: „Damit entziehen wir das Semmelweis-Areal dem spekulativen Markt.“

