Rotes Kreuz: Gesund durch den Sommerurlaub

Erste Hilfe bei Sonnenstich, Quallenkontakt und Zeckenbiss, richtiges Packen der Reiseapotheke

Wien (OTS) - Ab in den Urlaub. Im Juli startet die neue Hauptreisesaison, dann geht es für die meisten in die heimischen Berge oder ans Mittelmeer. Insgesamt 19,6 Mio. mal verreisten die Österreicher laut Statistik Austria im Vorjahr. Neben schönen Erinnerungen, nehmen viele auch ungeliebte Souvenirs, wie einen Sonnenbrand oder Zeckenbiss mit nachhause. Rotkreuz-Chefarzt Dr. Wolfgang Schreiber erklärt was in solchen Fällen zu tun ist.

Hilfreiche Hausmittel gegen Sonnenbrände

Leichte Sonnenbrände kann man einfach selbst behandeln. „Feuchte Tücher kühlen die betroffenen Stellen und lindern die Schmerzen. Auch Hausmittel wie Milch- oder Topfenwickel helfen. Darüberhinaus achten Sie auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr!“, empfiehlt Dr. Schreiber, zusätzlich zu feuchtigkeitsspendenden Lotionen.

Eltern sollten besonders achtsam sein, da Kinderhaut empfindlicher ist: „Sonnenbrände bei Babys und Kleinkindern sollten auf jeden Fall von einem Arzt untersucht werden, unabhängig vom Schweregrad.“ Das gilt auch für Erwachsene, wenn Blasen auftreten.

Der Chefarzt räumt mit einem gängigen Mythos auf: „Der Gang ins Solarium schützt nicht vor Sonnenbränden. Meiden Sie stattdessen die Sonne in den Mittagsstunden, suchen Sie Schatten und tragen Sie mehrmals täglich Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor auf.“

Erste Hilfe bei Sonnenstich

Urlauber verbringen viel Zeit in der prallen Sonne, das kann zu einem Sonnenstich führen. Typische Anzeichen sind Kopfweh, ein steifer Nacken, Übelkeit und Erbrechen. „Bei diesen Warnsignalen muss sofort gehandelt werden. Bringen Sie Betroffene in den kühlen Schatten. Wichtig ist, den Kopf und Oberkörper der Person erhöht zu lagern. Legen Sie zur Kühlung feuchte Tücher auf Stirn und Oberkörper. Wenn nach kurzer Zeit keine Besserung eintritt, rufen Sie die Rettung“, so Dr. Schreiber. Eine Kopfbedeckung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr helfen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Besonderen Schutz brauchen kleine Kinder, da ihr Schädelknochen dünner ist als der von Erwachsenen sowie Menschen mit Glatze.

Achtung: Quallen

Vorsicht ist auch vor Quallen geboten. „Bei Quallenkontakt sollte man das Wasser sofort verlassen und ruhig bleiben“, so Dr. Schreiber. Oft bleiben noch Nesselkapseln auf der Haut. Am besten wäscht man die verletzte Stelle ab. Um die Quallenreste vollständig zu entfernen, kann die betroffene Stelle mit Sand bestreut und wenn dieser getrocknet ist, mit einem festen Gegenstand – wie zum Beispiel einer Plastikkarte, wie sie die meisten in der Geldbörse haben – vorsichtig abgeschabt werden. Verletzte sollten sich am besten sofort an Rettungsschwimmer wenden, die es an vielen Stränden gibt. „Rufen Sie bei starken Schmerzen, Unwohlsein oder Erbrechen einen Arzt“, so Dr. Schreiber.

Zecke samt Kopf entfernen

Wenn eine Zecke zubeißt und nicht mehr loslässt: raus damit. Die kleinen Krabbler können die Viruserkrankung FSME und Borreliose übertragen. "Am besten ist es, die Zecke vorsichtig mit einer Pinzette zu entfernen und dabei darauf zu achten, dass auch der Kopf samt Beißwerkzeugen entfernt wird", sagt Dr. Schreiber. Bildet sich in Folge ein roter Kreis um die Bissstelle, sollte man einen Arzt aufsuchen.

Ich packe in meinen Koffer: eine Reiseapotheke

Für einen entspannten Urlaub kann man bereits beim Packen vorsorgen. „Eine gut ausgestattete Reiseapotheke sollte wie Badehose und Sonnenbrille in keinem Koffer fehlen“, rät Schreiber. Mit ins Handgepäck sollten Medikamente die man regelmäßig einnimmt. Um Spritzen und Allergiepens in den Flieger zu nehmen, brauchen Betroffene ein ärztliches Attest. Hier finden Sie eine Empfehlung für eine gut ausgerüstete Reiseapotheke. Auf jeden Fall enthalten sein sollten eine Grundausstattung an Medikamenten für gängige Reisekrankheiten, Erste-Hilfe-Material und individuelle Bedarfsmedikamente für wiederkehrende Krankheiten.

