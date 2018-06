Netzwerk Sozialer Unternehmen: „Diskussion um den 12-Stunden-Tag ist eine Sackgasse“

arbeit plus-Geschäftsführerin Judith Pühringer plädiert für eine breite Diskussion zu zukunftsfähigen Arbeitszeitmodellen anlässlich der NR-Sondersitzung

Wien (OTS) - arbeit plus, das Netzwerk von 200 Sozialen Unternehmen in Österreich steht dem Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Höchstarbeitszeit auf 12-Stunden am Tag sehr skeptisch gegenüber. „Viel notwendiger ist aus unserer Sicht ein breiter Diskurs darüber, welche Arbeitszeitmodelle in einer digitalen Arbeitswelt notwendig sind. Wie können wir Mitarbeiter*innen einbeziehen, Unternehmen innovativ organisieren und dabei ein gesundes Leben für Alle ermöglichen? In diesem Dreieck muss eine zukunftsfähige Arbeitszeitpolitik gestaltet werden“, gibt Judith Pühringer, die Geschäftsführerin von arbeit plus zu bedenken.

"Immer mehr Menschen können mit den Anforderungen am Arbeitsmarkt nicht mithalten"



„Soziale Unternehmen sehen täglich, welche negativen Auswirkungen lange Arbeitslosigkeit auf Menschen hat. Sie sehen auch, dass immer mehr Menschen mit den Anforderungen am Arbeitsmarkt, dazu gehören längere und dichtere Arbeitszeiten, nicht mithalten können“, so Pühringer. Arbeitslosigkeit trifft dabei längst nicht nur Menschen mit (formal) geringer Bildung, sondern immer öfter Frauen* und Männer* über 50 Jahre sowie Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.

„Ein zukunftsfähiges Arbeitszeitgesetz muss die Lebensrealitäten von Menschen einbeziehen“

Pühringer: „Für viele Menschen, vor allem Frauen*, geht die Arbeit auch nach dem Feierabend weiter. Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit und ein zukunftsfähiges Arbeitszeitgesetz sollte die Lebensrealitäten von Menschen einbeziehen.“ Wer Angehörige pflegt, ein Kind betreut, den Haushalt organisiert, Freiwilligenarbeit leistet oder sich selbst weiterbildet, weiß, dass das alles Arbeit ist. Diese „unbezahlte“ Arbeit, die zum großen Teil von Frauen* geleistet wird, ist gesellschaftlich ebenso notwendig wie sinnvoll.

Die Sozialen Unternehmen wissen aus ihrer 30-jährigen Erfahrung, dass betriebliche Erfordernisse punktuell längere Arbeitszeiten notwendig machen. Mit Planung und mit Einbeziehung der Mitarbeiter*innen, können diese Spitzen aber bereits jetzt abgedeckt werden. Pühringer: „Es besteht keine Notwendigkeit, die Arbeitszeit auf 12 Stunden auszudehnen, vor allem dann nicht, wenn eine 11. und 12. Überstunde ohne Überstundenzuschlag einseitig abverlangt werden dürfen. Wir empfinden die aktuelle Diskussion als Sackgasse und plädieren an die Regierung gemeinsam mit Sozialpartner*innen einen neuen Anlauf für zukunftsfähige Arbeits(zeit)modelle zu starten.“

arbeit plus ist das österreichweite Netzwerk von 200 gemeinnützigen Sozialen Unternehmen, die durch Beratung, Beschäftigung und Qualifizierung langzeitarbeitslose Menschen beim beruflichen Wiedereinstieg unterstützen.

