Elsevier: "Preprints with The Lancet" startet auf SSRN

London (ots/PRNewswire) -

SSRN, Elseviers weltweit führende Preprintserver- und Early-Stage-Forschungsplattform kündigte heute die Einführung von "Preprints with The Lancet" an - einer neuen Preprintserie für die gemeinsame Nutzung von Gesundheits- und Medizinforschung im Frühstadium.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712610/Preprints_with_The_Lancet_Logo.jpg )

Mit dieser Zusammenarbeit werden SSRN und The Lancet im Rahmen eines sechsmonatigen Pilotprojekts beurteilen, ob die Gesundheits- und medizinische Gemeinschaft für diese Form des frühen Forschungsaustausches bereit ist.

Preprints sind Forschungsarbeiten, die sich in der Einreichungsphase befinden. Sie können auch als laufende Forschung bezeichnet werden. Durch den Austausch im Internet erweitern die Autoren die Möglichkeit, Kommentare zu ihrer Arbeit von anderen Forschern zu erhalten. Das Ziel dabei ist eine verbesserte endgültige Peer-Review-Publikation und der Austausch von Forschungsgebieten mit dem Potenzial für eine zukünftige Zusammenarbeit. Preprints sind in erster Linie für Forschungszwecke gedacht. Die wichtigen Schritte des Peer-Review und der erfahrenen redaktionellen Überprüfung und Anleitung, die Teil des Veröffentlichungsprozesses sind, wurden noch nicht durchlaufen. Alle Beiträge zu "Preprints with The Lancet" können kostenlos hoch- und heruntergeladen werden.

Dr. Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet: "Preprints haben in der Physik, der Mathematik und in jüngerer Zeit auch in den Sozialwissenschaften und in der Biologie bereits eine lange Tradition, aber die Bereiche Medizin und Gesundheit hinken hier etwas hinterher. Unser Preprint-Pilotprojekt ist also ein erster Versuch, um festzustellen, ob es in der medizinischen Forschungsgemeinschaft Interesse an Feedback zu laufenden oder eingereichten Forschungsarbeiten in Form von Preprints gibt und ob solche Postings ein nützlicher Schritt im Forschungs- und Publikationsprozess sind."

Autoren aller Forschungsarbeiten, die bei einem Blatt der Lancet-Journalreihe eingereicht werden, werden gefragt, ob sie ihre Arbeit als Preprint veröffentlichen möchten - dieser Einwilligung müssen all Koautoren zustimmen. Die Autoren können ihre Beiträge auch direkt über SSRN einreichen.

Die eingereichten Beiträge werden den üblichen Prüfungen des SSRN unterzogen, um sicherzustellen, dass sie Teil des wissenschaftlichen Diskurses in einem Themenbereich sind, der von einem oder mehreren Netzwerken des SSRN abgedeckt wird. Danach wird ein Lancet-Redakteur den Beitrag überprüfen und sicherstellen, dass die Autoren eine Erklärung über die Finanzierung der Studie abgegeben haben. Weiterhin ist eine zusammenfassende Interessenerklärung von allen Autoren erforderlich sowie eine Erklärung über die Ethikzulassung oder warum die Forschung davon ausgenommen wurde. Falls es sich bei der Forschung um eine randomisierte Studie handelt, ist eine Bestätigung darüber notwendig, dass sie prospektiv zusammen mit der Registrierungsnummer der Studie registriert wurde. Nachdem eine endgültige Version eines Preprintbeitrags per Peer-Review begutachtet und veröffentlicht wurde und Teil der wissenschaftlichen Evidenz als Version der Aufzeichnung wird, werden die Autoren aufgefordert, einen Link zum Preprint des veröffentlichten Beitrags zu setzen.

Gregg Gordon, Geschäftsführer von SSRN, ergänzt: "Es ist fantastisch, dass The Lancet sich für Preprints entschieden hat und diese neue Reihe vorstellt. Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung von Forschern aus der ganzen Welt und aus allen wissenschaftlichen Disziplinen bei der Zusammenarbeit und dem Austausch von Forschungsergebnissen im Frühstadium. Zusammen mit der neuen Sneak Peek-Serie von Cell Press, die kürzlich auf SSRN veröffentlicht wurde, haben wir jetzt zwei der weltweit führenden Journale von Elsevier als Partner."

Hinweise für Redakteure

Die Interviews mit Gregg Gordon, dem Geschäftsführer von SSRN, sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen über "Preprints with The Lancet" finden Sie auf den Websites: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31125-5/fulltext und https://www.thelancet.com/preprints.

Informationen zu SSRN

SSRN ist eine weltweite Kooperation von über 350.000 Autoren und mehr als 2,2 Millionen Nutzern, die sich der schnellen weltweiten Verbreitung von Forschung widmet. Das Social Science Research Network (SSRN) wurde 1994 gegründet und besteht heute aus einer Reihe von spezialisierten Forschungsnetzwerken. Jedes SSRN-Netzwerk fördert die frühe Verbreitung von Forschungsergebnissen, indem es eingereichte Abstracts und Volltextbeiträge von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt prüft und verteilt. SSRN ermutigt die Leser, direkt mit anderen Abonnenten und Autoren über ihre eigene und fremde Forschung zu kommunizieren. Über per E-Mail versendete eJournals mit Abstracts erreicht SSRN derzeit über 400.000 Menschen in rund 140 Ländern.

Informationen zu Elsevier

Elsevier ist ein globales Unternehmen für Informationsanalysen, das Institutionen und Fachleute dabei unterstützt, die Leistungen im Gesundheitswesen und in der Wissenschaft zum Wohle der Menschheit zu verbessern. Elsevier bietet digitale Lösungen und Instrumente in den Bereichen strategisches Forschungsmanagement, F&E-Leistung, klinische Entscheidungsunterstützung und professionelle Ausbildung, darunter ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey und Sherpath. Elsevier veröffentlicht über 2.500 digitalisierte Zeitschriften, darunter The Lancet und Cell , 38.000 E-Book-Titel und viele ikonische Nachschlagewerke, darunter Gray's Anatomy . Elsevier ist Teil der RELX Group, einem weltweiten Anbieter von Informationen und Analysen für Fachleute und Geschäftskunden aus allen Branchen. http://www.elsevier.com

Rückfragen & Kontakt:

David Tucker, Global Communications

Elsevier

+44-7920-536-160

d.tucker @ elsevier.com