ARBÖ: „Friedens-Demo“ macht Wiener Innenstadt am Samstag zur „Stauzone“ für Autofahrer

Wien (OTS) - Am morgigen Samstag findet neben der Großdemonstration des ÖGB eine weitere Demonstration in Wien statt. Auch diese wird am Nachmittag sein und wird laut ARBÖ für Verkehrssperren sorgen.

Gegen 12 Uhr werden sich die ersten Teilnehmer der Demonstration unter dem Motto „Frieden in der ganzen Welt“ in der Metternichgasse, zwischen Rennweg und Jauresgasse sammeln. Ab ca. 13 Uhr marschieren die vermutlich 400 bis 2.000 Teilnehmer über den Rennweg in Richtung Schwarzenbergplatz. Dort angekommen wird der Kundgebungstross in den Ring einbiegen. Das Ziel der Demonstranten ist ab ca. 15 Uhr der Heldenplatz. Im Zuge der Demonstration wird es zu zeit- und teilweisen Straßensperren und lokalen Umleitungen entlang des Rennwegs, des Schwarzenbergplatzes und des Rings bis zur Operngasse kommen. Aber der Operngasse bleibt der Ring bis mindestens 18 Uhr durch die Groß-Demonstration des ÖGB gesperrt. „Inwieweit sich die Teilnehmer der „Friedens-Demo“ sich mit der ÖGB-Großdemonstration vereinen werden, hängt vom zeitlichen Ablauf ab“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Auch bei dieser Kundgebung ist die ehemalige 2-er-Linie die lokale Ausweichmöglichkeit. Großräumiger kann man auch hier über den Gürtel ausweichen. Trotz der kleineren Teilnehmerzahl werden nach Einschätzungen des ARBÖ lokale Staus nicht ausbleiben. Auch die Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel werden mit einer zeitweisen Anhaltungen der Straßenbahnlinie 71 von der Demo betroffen sein.

(Forts. mögl.)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at