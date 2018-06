Neues Volksblatt: "Drehbuch" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 29. Juni 2018

Linz (OTS) - Der eine oder andere James Bond, der dritte Mann oder Oberst Redl: Das alles zeigt, dass Österreich eine große Tradition in der Spionage hat. Und vielleicht wird auch eines Tages die BVT-Affäre verfilmt ... man müsste wahrscheinlich den BVT-Chef jünger und ohne Lesebrille darstellen. Der Innenminister sollte unbedingt Mitglied in einem Geheimbund sein, der die Welteroberung plant. Nur Peter Pilz kann sich eigentlich nur selber spielen. Und vermutlich schreibt er eh schon am Drehbuch: In der ersten Szene fragt sich der Held (Anfang 60, gebräunt und ausdauernd): „Wer hat den politischen Befehl für den Totalzugriff gegeben? Und warum wurden damit sämtliche gesetzlichen Beschränkungen der Hausdurchsuchung durchbrochen?“ Im Drehbuch wird Pilz dann über 90 Minuten allen Gefahren trotzen und unter Lebensgefahr die Welt retten.

Wie es in der Realität weitergeht, weiß man noch nicht. Denn die ist wesentlich vielschichtiger. Da wird erstens von der Staatsanwaltschaft ermittelt und es ist immer noch nicht klar, ob die Suppe für einen Prozess überhaupt ausreicht. Zweitens wird im Parlament versucht, die politische Verantwortung zu klären und die Schuld dem politischen Mitbewerber unterzujubeln. Aber drittens wäre es wichtig, dass die Sicherheit in Österreich nicht gefährdet wird, die völlige Lahmlegung des BVT etwa durch die Serverentfernung ist hier kontraproduktiv.

