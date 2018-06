Christian Oxonitsch (SPÖ) ad FPÖ: Halten Sie das tatsächlich für marxistisch?

Wortprotokoll der Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits aus dem Wiener Landtag

Wien (OTS/SPW-K) - „Da der FPÖ-Abgeordnete Stumpf die heutige Rede der Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits verunglimpft und marxistische Politpropaganda ortet, fordern wir alle Interessierten auf, sich ein eigenes Bild zu machen. Anbei die noch unverbesserten Auszüge des Wortprotokolls aus dem Wiener Landtag. Auf Punkt und Beistrich kann man übrigens auch die Zwischenrufe der FPÖ sehr gut erkennen“, so der Wiener SPÖ-Klubobmann Christian Oxonitsch.

Auszug aus dem Wortprotokoll (noch unverbessert):

Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Stadtrat! Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich wollte mich bei unseren Mitarbeitern bedanken, ich finde, die haben einen großartigen Bericht gemacht, und ihr könnt euch ordentlich wohlfühlen damit. Es ist kein Wohlfühlbericht, und ich denke mir, wenn ich mir anschaue, was die Bundesregierung jetzt aufführt, ich mache mir wirklich Sorgen, und nicht nur ich, sondern viele, viele, die im sozialen Bereich tätig sind. Auch Kinder in Wien sind betroffen von den diversen Maßnahmen und Vorhaben, die getroffen sind, und wenn ich denke an den Paul und an die Isabella, das sind sehr kluge Kinder, und ich denke mir, die Kinder haben nicht nur Rechte, sondern die wissen manchmal sogar besser, was wir Erwachsenen, aber sie selber brauchen würden.

Ich möchte auch auf einige Punkte eingehen, die auch mit der Bundesregierung im Zusammenhang sind, ich meine, die Mindestsicherung neu, wir haben ein Problem mit Armut in Österreich, 380 000 Kinder sind armutsgefährdet, und jetzt machen wir eine Mindestsicherung light, wo das dritte Kind nur mehr 43 EUR 15 wert ist, und ich denke mir, das ist eine Schande, und das sollte man sich noch einmal überlegen, falls es überhaupt rechtlich hält die Mindestsicherung. (Zwischenruf) Wir haben den Zwölfstundentag, was ist mit der Familie? Wo sollen die Familien die Kinder hingeben? (Zwischenruf) Kein Arbeitnehmer, die in den unteren Sektionen (Zwischenruf) tätig ist, (Zwischenruf)

Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits (fortsetzend): Dankeschön. Es geht um den Familienbonus auch, denke ich mir. Mich hat gestern eine Dame angerufen, und war ganz verzweifelt, weil sie gesagt hat, meine Kinder können ja nichts dafür, dass der Papa gestorben ist, und sie hat sich das ausgerechnet, und sie hat nur mehr 300 EUR pro Kind, die sie im Jahr abschreiben kann. (Zwischenruf) Nein, aber ich erzähle etwas über meine Arbeit, ja, (Zwischenruf)

Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits (fortsetzend): Armutsgefährdung ist ein Bestandteil des Berichts, und es geht um Armut, und diese Dame hat genauso, wie viele anderen Sorgen und die hat dazu eine Idee gehabt, und hat gemeint, vielleicht könnte man die Familienbeihilfen anheben, da haben die Armen was davon, die Reichen haben auch was davon, aber vielleicht ein bisschen weniger, und das halten sie vielleicht besser aus. (Beifall)

Im Bericht steht drinnen, dass ich dabei war, wie eine Familie, eine irrsinnig gut integrierte Familie abgeschoben worden ist mit vier Kindern.......

im Bericht steht drinnen, dass ich dabei war, wie eine Familie, eine irrsinnig gut integrierte Familie, abgeschoben worden ist. Mit vier Kindern, ich denke mir „naja, normaler Weise sollten alle Gesetze den Kinderrechten konform entschieden werden und das entspricht nicht den Kinderrechten, wenn ich gut integrierte Kinder einerseits abschiebe und andererseits in Schwechat (Zwischenruf)

und andererseits (Zwischenruf)

Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits (fortsetzend): Naja wir haben ja die Kinderrechte nostrifiziert. (Zwischenruf)

Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits (fortsetzend): Das steht im Bericht, der Fall wenn Sie ihn gelesen haben, alle miteinander. Und ich denke mir, was wirklich traurig auch war, dass die Kinder nicht einmal ihr Schuljahr zu Ende machen konnten. Also ich denke mir, dass eine Sie haben die Gesetze, das andere sind die Kinderrechte, wo eigentlich die Urteile nach den Kinderrechten angeschaut werden sollten und ich wünsche mir eigentlich, und ich wünsche mir einfach, dass wir als Gesellschaft so ein bisschen nachdenken und ein bisschen überlegen „was tun wir da alle miteinander“, weil unsolidarische Maßnahmen sind nicht gut für unser System und ich denke mir, Sie alle als Politikerinnen sollten darauf achten, dass der soziale Friede es wirklich ein Gut mit dem man behutsam umgehen muss. Und das ist meine Bitte an Sie. (Beifall)

(Ende des Auszuges)

„Wo Sie da marxistische Politpropaganda erkennen, ist mir ein Rätsel“, so der SPÖ-Klubobmann abschließend.

