Wie kann der Fuhrpark günstiger werden?

Auch kleinere Firmen können bei Firmenautos viel Geld sparen

Wien (OTS) - Bei Klein- und Mittelbetrieben wird das Fuhrparkmanagement oft vom Chef mitgemacht. Da bleibt wenig Zeit, sich um Neuerungen oder Verbesserungsmöglichkeiten zu kümmern. So bleiben die Kosten wie sie sind. Und die sind enorm. Die Kosten für den Fuhrpark sind in vielen Unternehmen eine der Top Fünf Budgetpositionen. Die Lösung ist, die Angebote des Fuhrparkverbandes Austria (FVA) zu nutzen. Deshalb ladet der FVA Fuhrparkverantwortliche am 18. September 2018 in Salzburg ein, die Leistungen des Verbandes kennen zu lernen. Auf www.fuhrparkverband.at bei der Anmeldung den Aktionscode „Stiegl“ eingeben und schon sind Firmenvertreter gratis und unverbindlich dabei. Mehr Informationen unter www.fuhrparkverband.at.

