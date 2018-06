UNOS erfreut über Reformbereitschaft der Wirtschaftskammer Österreich

UNOS-Schuster begrüßt Anträge zu „UBER“-Regelung im Personenverkehr, Modernisierung von Sozialpartnerschaft und Reform Sozialversicherung

Wien (OTS) - „Sie bewegt sich in die richtige Richtung – in Richtung unserer Wirtschaftskammer“, kommentiert UNOS-Bundessprecher Michael Schuster die heutigen Reformanträge im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). UNOS, als Stimme eines Unternehmerischen Österreich, fordern seit Jahren eine attraktive schlanke Interessensvertretung für alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Viele UNOS-Vorschläge wie die „UBER“-Neuregelung im Verkehrbereich, eine Modernisierung der Sozialpartnerschaft und die Reform der Sozialversicherungen wurden von anderen Fraktionen aufgegriffen und heute im Wirtschaftsparlament beschlossen. „Die WKO bewegt sich und das gehört lobend erwähnt – auch wenn noch vieles zu tun bleibt“, so Schuster. Im heutigen Wirtschaftsparlament „erstmals seit Langem wieder echte Reformschritte beschlossen, die auch diesen Namen verdienen“, zeigt sich Schuster erfreut.

