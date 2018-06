Wr. Landtag – Laschan (SPÖ): Die Menschen sind das Wichtigste im Gesundheitssystem

Fokus auf unbedingte KundInnenorientierung ist erfreuliche Maßnahme des neuen Gesundheitsstadtrats

Wien (OTS/SPW-K) - Anlässlich des Berichts der Wiener PatientInnenanwaltschaft spricht SP-Abgeordnete Claudia Laschan akute Punkte im Gesundheitssystem an. Unter anderem hat die Ausbildung in der Schmerzmedizin noch Luft nach oben. Laschan: „Die SchmerzpatientInnen wurden lange unterversorgt. Das hat sich gebessert. Aber die vielen Ansätze in der Schmerzmedizin kommen noch zu kurz. Das nehmen wir als Fraktion sehr ernst.“

Ein weiteres Anliegen ist Laschan das Thema Schlafstörungen. Diese stehen bei Kindern und Jugendlichen an erster Stelle der psychischen Erkrankungen. „Wenn Schlafstörungen nicht erkannt werden, wirken sie sich massiv auf den Alltag der Jugendlichen aus und beeinflussen zum Beispiel Lernfähigkeit und Aggressionsbereitschaft“, führt Laschan aus. „Ausreichender Schlaf ist zudem ein Eckpfeiler, um gesund alt zu werden. Bei zunehmenden beruflichen Anforderungen kommt er aber zu kurz.“ In Ländern mit verlängertem Ladenschluss und Sonntagsarbeit treten Schlafstörungen deutlich öfter auf als in Österreich. Laschan befürchtet: „Es wird eine Volkskrankheit werden.“

Als gute Maßnahme bezeichnet sie das PatientInnentelefon, wodurch die Menschen letzten Endes lange Wartezeiten in den Ambulanzen vermeiden könnten. „Die Menschen sind das Wichtigste im Gesundheitssystem“, so Laschan, die vor allem für die Ärmeren einen uneingeschränkten Zugang zu gesundheitlicher Versorgung gewährleisten will. „Ich freue mich, dass der neue amtsführende Stadtrat Peter Hacker den Schwerpunkt auf unbedingte Kundenorientierung legt, und freue mich auf die Zusammenarbeit.“

