Wiener Tierschutzverein: Hündin im Regen angebunden

Hündin musste neben der Triester Straße im Regen ausharren. Besucher des Tierschutzvereins entdeckten das Tier. „Hedwig“ darf sich nun im WTV erholen.

Vösendorf (OTS) - Ein erstes Opfer der Urlaubssaison? Am Donnerstag wurde eine junge Hündin quasi vor den Toren des Wiener Tierschutzvereins (WTV) in Vösendorf ausgesetzt. Unbekannte hatten das Tier bei strömendem Regen auf dem Gehsteig platziert und direkt neben der stark befahrenen Triester Straße auf Höhe des WTV angebunden. Besucher entdeckten den Hund und informierten umgehend einige WTV-Mitarbeiter. Diese befreiten die Hündin und brachten sie ins Warme.

Es handelt sich um eine weiße French Bulldog-Mischlingshündin, die rund ein Jahr alt sein dürfte. Bei der tierärztlichen Untersuchung in der WTV-Ordination wurden bis auf einen leichten Husten, den sich die Hündin durch den Regen zugezogen haben könnte, glücklicherweise keine Beschwerden festgestellt. „Hedwig“, wie die Hündin mittlerweile heißt, ist generell in einem sehr gepflegten und gesundheitlich guten Zustand. Zudem ist die Hündin im Moment läufig, auch dies könnte ein möglicher Grund für das Aussetzen sein. Gegen den Husten bekam „Hedwig“ Antibiotika und einen Entzündungshemmer.

Über den genauen Grund, wieso sich ihre ehemaligen Besitzer von „Hedwig“ gerade auf diese Weise trennten, kann nur spekuliert werden. An ihrem Verhalten kann es jedenfalls nicht liegen: Denn „Hedwig“ hat sofort sämtliche WTV-Mitarbeiter, die sie seit ihrer Ankunft kennenlernen durfte, ins Herz geschlossen und präsentiert sich sehr menschenfreundlich und unkompliziert.

Einen Besitzer zu eruieren, dürfte jedenfalls schwierig werden. Sie ist zwar gechippt, der Chip hat auch eine österreichische Nummer, ist jedoch nicht registriert, weshalb es keine Hinweise auf mögliche Besitzer gibt. Für sachdienliche Informationen ist der WTV sehr dankbar.

„Gerade weil „Hedwig“ derart gepflegt ist und auch teures Brustgeschirr und eine qualitativ hochwertige Leine trug, muss sie jemandem einmal sehr viel bedeutet haben. Umso unverständlicher ist es dann, dass ein Lebewesen, einfach so seinem Schicksal überlassen wird, noch dazu bei starkem Regen. Denn selbst wenn ein Tier vor einer Institution wie dem Wiener Tierschutzverein ausgesetzt wird, wo rasche Hilfe sehr wahrscheinlich scheint, kann dies keine Lösung sein und es gibt für so ein menschliches Fehlverhalten keine Entschuldigung. Denn: Mit uns kann man reden und wir haben in derartigen Fällen immer eine für Mensch und Tier passende Lösung gefunden“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Sollte sich kein Besitzer feststellen lassen, kann „Hedwig“ nach Ablauf aller gesetzlichen Fristen und nach medizinischer Freigabe an neue, liebevolle Menschen vergeben werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher



Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8

2331 Vösendorf



Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

www.wiener-tierschutzverein.org