Wölbitsch/Juraczka: ÖVP Wien schaltet wegen Semmelweis-Areal Rechnungshof ein

Der nächste SPÖ-Skandal droht – Untreue-Verdacht und Ludwig-Verwicklung sollen aufgeklärt werden

Wien (OTS) - „Der nächste SPÖ-Skandal droht: Beim Verkauf von Teilen des Areals der Semmelweis-Klinik gibt es einen dringenden Untreue-Verdacht. Die ÖVP Wien schaltet deshalb den Stadtrechnungshof ein“, erklären Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubobmann Manfred Juraczka.

Einmal pro Jahr darf jede Rathaus-Fraktion den Stadtrechnungshof um Kontrolle ersuchen. „Die Causa Semmelweis ist mittlerweile ein Fall für die Ermittlungsbehörden. Konkret untersucht die Staatsanwaltschaft den Verkauf der Stadt Wien an die SPÖ-nahe at.home Immobilien GmbH. Die zahlreichen Ungereimtheiten – angefangen von der Ansiedelung der Musikschule, über die Kaufvertragsgestaltungen und die hinterfragenswürdigen Umstände rund um die Verkaufspreisermittlung bis hin zur nun drohenden Zwangsversteigerung – müssen auch vom Rechnungshof untersucht werden“, so Markus Wölbitsch. Der Stadtrechnungshof müsse zudem aufklären, welche Rollen die Personen im Umfeld des damaligen Wohnbaustadtrats und heutigen Bürgermeisters Michael Ludwig beim Verkauf eines Teils des Areals an die SPÖ-nahe at.home Immobilien GmbH innehatten.

„Rot-Grün ist für diese Verfehlungen auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verantwortlich“, hält Manfred Juraczka fest. Wenn die Stadtregierung die geplante Veräußerung wirklich durchziehe, habe dies eklatante Folgen auf vielen Ebenen. „Insbesondere die sinnvolle Nutzung des Areals im öffentlichen Interesse fällt weg. Das muss verhindert werden“, so Juraczka. „Was wir jedenfalls hinterfragen, ist die Rolle von Michael Ludwig. Politik mit Verantwortung und Weitblick sieht wahrlich anders aus!“

