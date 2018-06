LCM Partners erwirbt spanisches Portfolio an gesicherten Darlehen in Höhe von 300 Millionen Euro

LCM Partners, ein führender European Alternatives Investment Manager, gab heute bekannt, dass er ein umfangreiches Portfolio an gesicherten notleidenden KMU-Darlehen (KMU = kleine und mittelständische Unternehmen) von Grupo Cooperativo Cajamar in Spanien erworben hat. Das Portfolio umfasst ca. 1.200 Darlehen, überwiegend durch granulare Wohnimmobilien an der Ost- und Südküste Spaniens gesichert.

"In den letzten Jahren haben wir mit unseren LCM-Mitteln steigende Kapitalbeträge in gesicherte Darlehen und in Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe investiert, und unser Link-Servicing-Geschäft in Spanien hat 2017 den Umfang seiner Plattform verdoppelt. Deshalb freuen wir uns, dass wir ein solch hochwertiges Hypothekenportfolio erwerben konnten, das unsere Stärken weiter untermauert." Adrian Cloake, Chief Investment Officer, LCM Partners.

"Wir sind im Markt für notleidende Kredite in Spanien seit 2004 aktiv und verfügen nun über eine große, gut etablierte Präsenz vor Ort. Dies ist unsere zweite große Akquisition dort in den letzten neun Monaten und unsere vierte Transaktion in Spanien in diesem Jahr. Der Umfang der Marktaktivitäten hat sich zweifellos erhöht, und diese Transaktion ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, für unsere Limited Partners attraktive notleidende Darlehen aufzuspüren." Paul Burdell, Chief Executive Officer, LCM Partners.

LCM Partners ist ein führender European Alternatives Investment Manager, der sich auf den Kauf von gesamten Kreditportfolios aus Verbraucherdarlehen und KMU-Krediten spezialisiert hat. Dank seiner konkurrenzlosen Expertise im Bereich Investment und seiner Tätigkeit als Verwalter von Kreditportfolios hat LCM mehr als 2.500 Transaktionen erworben, die sich aus leistungsstarken Krediten, Problemkrediten und notleidenden Krediten zusammensetzen. Der Bruttobuchwert des von LCM Partners verwalteten Vermögens beläuft sich zurzeit auf mehr als 26 Milliarden Euro.

LCM hat diverse Auszeichnungen der Investmentbranche gewonnen, darunter den European Pensions´ Alternatives Investment Manager of the Year 2017, gefolgt von der zweifachen Auszeichnung bei den Private Debt Investor Awards 2016 als European Distressed Debt Manager und European Fundraising des Jahres. Diese Auszeichnungen sind ein Zeugnis für die Erfolgsbilanz des Teams, das seit 1999 eine interne Ertragsrate ohne Hebelfinanzierung von 14,79 % erzielt hat.

LCM setzt gegenwärtig Kapital für seine Credit Opportunities Strategy III ein, für die das Fundraising 2016 abgeschlossen wurde, und startete seine Strategic Origination and Lending Opportunities Strategy (SOLO) im März 2018.

