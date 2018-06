Hundsmüller/Pfister: René Pfister als neuer Landtagsabgeordneter angelobt

Dank an Rupert Dworak für 15-jährige Tätigkeit als Landtagsmandatar

St. Pölten (OTS) - In der heutigen Landtagssitzung wurde KR René Pfister als neuer Landtagsabgeordneter der SPNÖ angelobt. Pfister, Jahrgang 1982, absolvierte eine Lehre als Elektromechaniker und schloss später auch eine Lehre als Bürokaufmann ab. Daneben absolvierte er zahlreiche Schulungen. Seit 2010 ist Pfister der Leiter der Lehrwerkstätte von Austrian Airlines. Sein politisches Engagement begann René Pfister im gewerkschaftlichen Umfeld, er gehört seit 2006 dem Betriebsrat der AUA an, ist Vorsitzender der FSG Niederösterreich, Kammerrat in der Arbeiterkammer Niederösterreich und seit 2013 Mitglied des Österreichischen Bundesrates. „Niederösterreich ist in den letzten Jahren zu einem starken, prosperierenden Land geworden, vor allem weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrem Einsatz und mit ihrer Tatkraft dafür gesorgt haben. Daher ist mir die Vertretung der ArbeitnehmerInnen in den politischen Gremien des Landes ein so besonderes Anliegen. Schließlich sind es ihre Schultern, auf denen die Zukunft des Landes ruht“, so der neue Landtagsmandatar zu seiner politischen Motivation.

„Mit René Pfister bekommen wir einen starken Gewerkschafter und jungen, engagierten Kämpfer für die Rechte der ArbeitnehmerInnen in unsere Reihen. Angesichts der dramatischen Verschlechterung, die die Bundesregierung derzeit ausheckt, ist das genau das richtige Signal“, freut sich der Klubobmann der SPNÖ, LAbg. Reinhard Hundsmüller über das neue Mitglied des SPNÖ-Landtagsteams. Pfister wird als Bereichssprecher für die Agenden der ArbeitnehmerInnen, der Lehrlinge und Berufsschulen sowie des Sozialbereichs wahrnehmen.

„Gleichzeitig möchte ich aber nicht versäumen, dem scheidenden Abgeordneten Rupert Dworak, der nun nach 15 Jahren seine politische Tätigkeit im Landtag beendet hat, für sein großes Engagement und die großartige Arbeit zu danken, die er in all diesen Jahren für die SPNÖ und vor allem für die Gemeinden und die Menschen, die in ihnen leben, geleistet hat! Rupert Dworak hat immer mit großer Expertise und viel Herzblut für die Anliegen der NiederösterreicherInnen gearbeitet, daher ist es gut zu wissen, dass wir auch weiterhin auf seine Tatkraft als Präsident des Gemeindevertreterverbandes sowie als Bürgermeister von Ternitz bauen können“, so Klubobmann Hundsmüller abschließend.

