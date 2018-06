Wander- und Pflückausstellung: "Meine Welt ohne Kinderarmut"

BR-Präsident Todt lud mit der Bundesjugendvertretung zur Ausstellung zum Thema Kinderarmut in die Räume des Parlaments

Wien (PK) - Wien (PK) - "In Österreich sind rund 300.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet. Das bedeutet, dass diese jungen Menschen massiv schlechtere Chancen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt und Wohnen haben", so Caroline Pavitsits, die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV), die diese Wanderausstellung initiiert hat. Die Wander- und Pflückausstellung ist im Zuge der aktuellen BJV-Armutskampagne entstanden. "Wir haben Kinder selbst gefragt, wie denn ein Österreich ohne Kinderarmut aussehen könnte und was Kinder brauchen, damit es ihnen gut geht", erklärte Pavitsits.

Die kreativen Ergebnisse gab es heute im Gardesalon auf Einladung von Bundesratspräsident Reinhard Todt zu sehen. Die Zeichnungen und Geschichten konnte man sich nicht nur anschauen, sondern die Favoriten auch auswählen, pflücken und mit nach Hause nehmen!

"Es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie Österreich Kinderarmut so weit verbreitet ist", sagte Todt. "Wir haben daher im Interesse der Kinder und der Zukunft noch viel zu tun". Man müsse daher das Umfeld der Kinder genauer betrachten - die Familien mit ihrer Finanz- und Wohnsituation, die soziale und pädagogische öffentliche Infrastruktur wie Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten angefangen, bis hin zum Angebot kostenfreier und sozial gestaffelter Nachmittagsbetreuung, und vieles mehr, wies der Bundesratspräsident auf die vielen Herausforderungen in dieser Frage hin. (Schluss) jan/mar

