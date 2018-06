Chubb ernennt Matthew Hardy zum Executive Vice President, Global Energy, Chubb Overseas General

London (ots/PRNewswire) - Chubb hat heute die Ernennung von Matthew Hardy zum Executive Vice President, Global Energy, Chubb Overseas General bekanntgegeben.

Die Ernennung gilt mit Wirkung zum 1. Juli. Hardy ist Timothy O'Donnell unterstellt, neuer Division President, Commercial Property & Casualty, Chubb Overseas General.

Die bisherige Position von Hardy war Product Head - Energy for Chubb Global Markets und Head of International Energy for Chubb Overseas General. In dieser Funktion war er bei Chubb für die Entwicklung und Realisierung innovativer Lösungen für die Bedürfnisse seiner Energiekunden im Bereich des komplexen internationalen Risikomanagements verantwortlich. Er stieg 1996 als Assistant Underwriter bei dem Unternehmen ein, worauf die Positionen Head of Onshore Energy, Chief Underwriting Officer, Chubb Overseas General Energy und schließlich Head of the International Energy Division folgten.

Hardy löst Roger Giddings ab, der Chubb noch in diesem Jahr verlässt. Die beiden werden eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Wechsel zu garantieren.

Timothy O'Donnell, Division President, Commercial Property & Casualty, Chubb Overseas General, sagte: "Ich freue mich wirklich, dass Matt diese wichtige Rolle übernimmt. Er genießt in der gesamten Branche hohe Anerkennung. Mit seiner Erfahrung und Expertise wird er unsere Bemühungen unterstützen, im hart umkämpften weltweiten Energieversicherungsgeschäft erfolgreich zu sein. Gleichzeitig möchte ich Roger für seinen Beitrag zum Unternehmen danken."

Riaz Thanduparakkal wird mit Wirkung zum 1. Juli die Rolle des Product Head Chubb Global Markets Energy übernehmen. Er ist Matthew Shaw, Division President for Chubb Global Markets, und Matthew Hardy, Executive Vice President, Global Energy, unterstellt. Thanduparakkal wechselt von der Funktion als Energy Senior Underwriter. Er kann auf 16 Jahre Branchenerfahrung zurückblicken und hat seine Berufslaufbahn als Client Manager bei Oman Insurance Company in Dubai begonnen. 2006 ging Thanduparakkal nach London, wo er bei Marsh als Client Manager für Energiewirtschaft tätig war, bevor er 2011 als Underwriter im Upstream Energie Team zu Chubb (damals ACE) wechselte.

Informationen zu Chubb

Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit Niederlassungen in 54 Ländern und Territorien bietet Chubb einem vielfältigen Kundenkreis gewerbliche und private Sach- und Unfallversicherungen, private Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen und Lebensversicherungen. Chubb bewertet, übernimmt und verwaltet Risiken mit Wissen und Disziplin. Schadenfälle werden fair und schnell reguliert. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke und weltweite Niederlassungen aus. Das Mutterunternehmen Chubb Limited ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiter. Nähere Informationen finden Sie unter: chubb.com/uk

