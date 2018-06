Mehr Know-how: Neues APA-Campus-Programm setzt auf digitale Kommunikationstrends

APA-Campus-Weiterbildungsangebot mit neuem Lehrgang „Digitale Kommunikation“ und Workshops für PR- und Medien-Profis – campus@apa.at

Wien (OTS) - Im kommenden Wintersemester von September 2018 bis Februar 2019 bietet APA-Campus, das Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agentur, wieder ein umfangreiches Portfolio an maßgeschneidertem und praxisorientiertem Wissen in den Bereichen Journalismus und PR an. In insgesamt 30 an Trendthemen orientierten Workshops können sich PR- und Medienfachleute auf den Gebieten Textierung, digitale Strategien sowie Spezialwissen für PR-Profis neue Kompetenzen aneignen bzw. ihr Know-how vertiefen. Topreferentinnen bzw. Topreferenten vermitteln Praxiswissen zu den Themen Design Thinking, Campaigning, Creative Writing, Krisenmanagement, PR-Controlling, Social-Media- oder Content-Management-Strategie u.v.m.

Ab Herbst ergänzt der neue Lehrgang „Digitale Kommunikation“ das Lehrangebot der Fortbildungsplattform APA-Campus. Erfahrene PR-Praktikerinnen und -Praktiker sowie Social-Media-Expertinnen und -Experten, darunter die Digitalstrategin Lena Doppel oder Instagramerin Marion Vicenta Payr, erklären in zehn Modulen, wie Kommunikation im digitalen Wandel gelingt. Der neue Lehrgang legt den Fokus auf die Zukunftsthemen der Branche und greift gezielt aktuelle Trends auf, um Kommunikatorinnen und Kommunikatoren schon heute das richtige Werkzeug für die PR-Arbeit von morgen an die Hand zu geben. Der neue Lehrgang baut auf dem seit Herbst 2016 angebotenen APA-Campus-Lehrgang „PR-Praxis 2020“ auf, welcher das Qualitätssiegel „PRVA geprüft“ trägt. Ein Einstieg ist bei beiden Lehrgängen jederzeit möglich.

Das gesamte Workshop-Angebot, alle Preise sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter https://www.apa-campus.at/kursangebot/ zu finden.



Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert").

Neues APA-Campus-Programm Jetzt anmelden

