AUVA – LAbg. Gerhard Köfer: „Team Kärnten steht hinter Kooperation UKH-Klinikum und unterstützt Antrag auf Sonderlandtag!“

Team Kärnten-Obmann kritisiert Gesundheitsministerin Hartinger-Klein

Klagenfurt (OTS) - „Es ist unbegreiflich, wieso Gesundheitsministerin Hartinger-Klein plötzlich überlegt, der sinnvollen und zukunftsweisenden Kooperation zwischen dem Unfallkrankenhaus und dem Klinikum Klagenfurt ihre Zustimmung zu verwehren. Das Verhalten der Ministerin ist aus unserer Sicht ein unerträgliches und parteipolitisch erscheinendes Ränkespiel auf Kosten der Kärntnerinnen und Kärntner“, betont Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer, der die Abhaltung eines Sonderlandtages unterstützt und den gegenständlichen Antrag auch mitunterschrieben hat. Für Köfer ist die fixierte Kooperation zwischen UKH und Klinikum eine nachhaltige, sinnvolle und effiziente Maßnahme, die einerseits Geld spart und andererseits neue Synergieeffekte bietet: „Gerade deshalb ist die aktuelle Verzögerungstaktik völlig unbegreiflich.“

Köfer zeigt sich insbesondere gespannt, wie sich die FPÖ in dieser Causa verhalten werde: „Ich erwarte mir, dass die Freiheitlichen das Wohl des Landes über parteipolitische Überlegungen stellen und positiv auf die eigene Ministerin einwirken. Kärnten muss jetzt Geschlossenheit zeigen und beweisen.“ Das aktuelle Verhalten der Gesundheitsministerin wertet Köfer zudem als „Affront“ gegenüber der Landesregierung und dem Land in seiner Gesamtheit: „Der Stellenwert in Wien ist nach wie vor nicht gegeben, das zeigt sich dieser Tage einmal mehr.“

