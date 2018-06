Wiener SPÖ – BundesrätInnen: Wien wird sich am Sozialabbau nicht beteiligen

„Wir treiben kein Wiener Kind in die Armut!“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Rede Michael Ludwigs im Bundesrat streichen die Bundesrätinnen Elisabeth Grimling und Daniela Gruber-Pruner die Vorbildfunktion Wiens für ganz Österreich hervor. Wien zeige als Kontrapunkt zur österreichischen Bundespolitk, „wie gut eine Stadt, eine Gemeinschaft funktionieren kann, wenn man sie zum Wohle der Menschen, die in ihr leben, ausrichtet. Das tut Wien und das macht sich bezahlt!“, so Gruber-Pruner. „Wenn die Regierung derzeit Modelle in Erwägung zieht, die arme Kinder noch ärmer machen – und das ist bei einer Kürzung der Mindestsicherung der Fall –dann sagen wir in Wien: Da machen wir nicht mit. Wir treiben unsere Wienerinnen und Wiener und vor allem kein Wiener Kind in die Armut!“ ****

„Wien beantwortet die soziale Frage mit einem sozialen Sicherheitsnetz. Ein Netz, das nicht durchlöchert, sondern Tag für Tag dichter gewebt wird“, betont Elisabeth Grimling. „Ich denke hier etwa an die Mindestsicherung als ganz wesentlichen Faktor zur Armutsbekämpfung – insbesondere der Bekämpfung von Kinderarmut. Ich denke an den sozialen Wohnbau, der leistbaren Wohnraum und soziale Durchmischung schafft und damit positiv zur sozialen Sicherheit in Wien beiträgt. Und ich denke an das einmalige Angebot an kostenloser Kinderbetreuung sowie an die gratis Nachhilfe. Diese Liste ist lange fortsetzbar.“ Es freue sie ganz besonders, dass gerade Wien ein absolutes Vorzeigemodell sei, wenn es um den verantwortungsvollen Umgang mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern gehe. (Schluss) sc/ew/mp

