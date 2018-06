Popfest Warm-Up im Wiener Sundown Cinema

Am fünften Juli startet die Sommerkinoreihe im Stadtkino im Künstlerhaus - inklusive Popfest-Filmvorglühen.

Wien (OTS) - Mit der neuen Reihe SUNDOWN CINEMA reaktiviert das Wiener Stadtkino, seit 2013 im Künstlerhaus beheimatet, die Tradition des Stadtkino Sommerkinos. Die Barkeeper von Ludwig & Adele kredenzen dazu passende Cocktails, etwa "Turbo Amore" und "Kaluko No.2". Großes Finale ist die Musikfilmreihe, die das Popfest am Karlsplatz einläutet.



Nach Sonnenuntergang spielt es im SUNDOWN CINEMA an drei Wochentagen eine Melange aus Klassikern der Stadtkino Geschichte und aktuellen Filmen aus dem StadtkinoFilmverleih. Etwa SANS SOLEIL, MÜLLERS BÜRO, ICH SEH, ICH SEH (Franz/Fiala) oder WESTERN von Valeska Grisebach. Vor dem Kinostart wird die Berliner Neuerwerbung SHUT UP AND PLAY THE PIANO vorgeführt. Das poetisch betitelte Biopic über den Ausnahmemusiker Chilly Gonzales punktet mit kreativ kanalisiertem Wahnsinn von Feist oder Peaches. Die lobende Berlinale-Kritik fasst es knapp zusammen: "fast-moving and entertaining as the man himself!" .



Ab Montag, 23. Juli, drei Tage vor dem Popfest Wien, wird im Kinosaal das "Popfest Warm-Up" begangen. Zum Warm-Schauen und Hören spielt es unter anderem Oh Yeah, She Performs! von Mirjam Unger, Sympathy for the Devil mit den Stones, Chuzpe oder Universalove (in Anwesenheit von Naked Lunch).

