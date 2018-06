Das Spektakel der Superlative: Hendrick's Gin führt anlässlich des Montreal International Jazz Festival weltweit E.L.E.V.A.T.U.M. ein und lässt die Sinne tanzen

Hendrick's Gin sorgt mit der Enthüllung der beiden Weltneuheiten E.L.E.V.A.T.U.M. und C.O.R.G.A.N. auf dem Montreal International Jazz Festival für Aufregung und bereitet ein unvergessliches Erlebnis von Gin und Jazz.

Hendrick's Gin öffnet heute und morgen auf dem Montreal International Jazz Festival 2018 mit Stolz die Türen zu seiner wunderlichen Welt des Skurrilen und schreibt mit seinem E.L.E.V.A.T.U.M.-Erlebnis Geschichte.

Im berühmten Quartier des Spectacles im Stadtzentrum von Montreal (denn wo sonst sollte dieses Spektakel der Superlative stattfinden?) bietet Hendrick's Gin E.L.E.V.A.T.U.M. ein einmaliges, voll integriertes, multisensorisches Erlebnis, um der Welt eine kuriose Erfahrung zu bieten, wie sie zuvor noch nicht gesehen wurde.

"Hendrick's Gin möchte das Ungewöhnliche zur Norm machen", so Beth-Anne Perry, Senior National Brand Manager bei Hendrick's Gin. "Als Botschafter des Skurrilen möchten wir die Festival-Gäste mit einem einmaligen, multisensorischen Erlebnis, das Jazz-Fans aus aller Welt die wunderliche Welt von Hendrick's näherbringt, überraschen und erfreuen sowie unter ihnen für Aufregung sorgen."

Das Spektakel für Ihre Sinne: 28. und 29. Juni, 18.00 Uhr bis Mitternacht

Für Ihre Augen

Hendrick's Gin E.L.E.V.A.T.U.M., was für "Elevating, Levitating, Exceptionally, Voluminous, Amazingly, Towering, Uplifting, Mobile" (emporhebend, frei schwebend, außergewöhnlich, gewaltig, großartig, hochragend, hochhebend, mobil) steht, lässt diejenigen, die sich glücklich genug schätzen dürfen, in Besitz eines der begehrten goldenen Tickets gelangt zu sein, auf einer unkonventionellen Heißluftballon-Reise 44 ¼ Gurken hoch in die Lüfte steigen, um das Montrealer Festival aus einer Sicht zu genießen, die normalerweise nur unseren geliebten gefiederten Freunden vorbehalten ist.

Für Ihre Ohren

Hendrick's Gin freut sich weltweit (und auf ungewöhnliche Weise) die allererste Jazz C.O.R.G.A.N. bzw. "Cucumber Organ of Remarkably Glorious Auditory Nirvana" (etwa "Gurken-Orgel für ein bemerkenswert glorreiches akustisches Nirvana") zu enthüllen. Hierbei handelt es sich um eine einzigartige Musikorgel, die über Tasten aus echten Gurken verfügt, die beim Spielen spezifische Jazz-Töne erzeugen, was Festival-Besuchern ein äußerst ungewöhnliches, einzigartiges Hörerlebnis bereitet. Die Hendrick's Gin Gurkenorgel wird auf dem Festival exklusiv für zehn Tage zu bestaunen und zu hören sein, wo sie am 28. und 29. Juni zunächst in der Hendrick's Gin Air Departure Lounge stehen und anschließend für die restlichen acht Tage in der Medien- und Talentlounge des Festival zu finden sein wird.

Für Ihre Lippen:

Neben E.L.E.V.A.T.U.M. und C.O.R.G.A.N. bietet Hendrick's Gin Gästen mit goldenem Ticket ein weiteres Spektakel in Form einer exklusiven Erstverkostung des neuen Hendrick's Orbium. Der neue Gin Orbium ist eine seltene und einmalige Verkörperung von Hendrick's Gin und gestaltet somit ein Paralleluniversum, in dem die drei zusätzlichen Extrakte von Chinin, Wermut und blauer Lotusblüte, mit denen dieser Gin angereichert ist, eine wundervolle Ergänzung zu den klassischen Gurken- und Rosenessenzen darstellen. Auf dem Montreal International Jazz Festival können Verbraucher diesen mit viel Handarbeit in kleinen Mengen gebrannten Gin zum ersten Mal außerhalb Großbritanniens verkosten.

Doch auch Besucher ohne goldenes Ticket haben Grund zur Freude. Hendrick's Gin verzaubert die Lippen von Festival-Gästen durch das wundervolle Geschenk kostenloser G&Ts, die in Teetassen in der Hendrick's Air Departure Lounge im Namen des allerersten Gin-Sponsors des Festivals serviert werden, direkt neben Madame E.L.E.V.A.T.U.M. und ihren elf botanischen Freunden.

Für Ihre Nase:

Wer sich wundert, kann beruhigt sein, dass auch die Nase verwöhnt wird. Gäste können in der Hendrick's Air Departure Lounge vorbeischauen und sich am lieblichen Duft von Rosen erfreuen, der mit einer Note der weltweit prächtigsten Gurken durchzogen ist.

Für Ihre Seele:

Selbstverständlich lassen es sich die Botschafter des Skurrilen nicht entgehen, auch Geist und Seele zu berauschen. Intuitionsspezialistin Terri-Lynn Decker, die aus Fernost stammt, bietet Inhabern von goldenen Tickets spezielle Energielesungen und sorgt so für noch mehr Staunen in der wunderlichen Welt von Hendrick's Gin und E.L.E.V.A.T.U.M.

Zum ersten Mal seit mehr als 39 Jahren in der Geschichte des Jazz-Festival heißt Hendrick's Gin Gäste in der außergewöhnlich fesselnden Welt von Hendrick's Gin willkommen, die Musik mit beeindruckenden Erlebnissen und Gin mit Jazz verbindet, um so eine Reihe seltsam wundersamer, skurriler Weltneuheiten zu enthüllen, die zweifelsohne ein fester Bestandteil der spektakulären Abendveranstaltungen sein werden.

Alle Besucher ab 18 Jahren sind herzlich eingeladen, den Zauber von Hendrick's Gin E.L.E.V.A.T.U.M. zu verkosten und können mit Staunen verfolgen, wie Inhaber von goldenen Tickets sich in die Lüfte tragen lassen. Außerdem können Festival-Gäste an beiden Abenden in einer Auslosung vor Ort goldene Tickets gewinnen.

"Eine Soiree von Hendrick's Gin ist immer ein Schauspiel der besonderen Art", fügt Alvin Ramchurn, National Brand Ambassador, Hendrick's Gin, hinzu. "Wir sind stolz auf unsere Rolle als Botschafter des Skurrilen und E.L.E.V.A.T.U.M. wird keine Ausnahme sein."

Informationen zu Hendrick's Gin

Hendrick's Gin ist ein köstlicher Gin höchster Qualität mit ungewöhnlichen Nuancen, um ein einmalig außergewöhnliches Geschmackserlebnis zu bieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gins wird Hendrick's Gin in Schottland in kleinsten Mengen von nur 500 Liter pro Destillationsgang gebrannt. Nur Hendrick's Gin ist mit Infusionen von Gurke und Rosenblüten sowie einer Mischung von elf Pflanzenextrakten angereichert, was einen wundervoll erfrischenden Gin mit einem angenehm blumigen Aroma ergibt. Hendrick's Gin wird in einer Kombination von Carter-Head- und Bennet-Kupferkessel-Destillation gebrannt, wodurch ein traumhaft sanfter Gin erzeugt wird, der Charakter hat und über ein ausgewogenes Aroma verfügt.



Informationen zu





William Grant





& Sons







William Grant

& Sons. Ltd., Hersteller von Hendrick's® Gin, ist eine Brennerei im Familienbesitz mit Hauptsitz in

Großbritannien,

die 1887

von William Grant gegründet wurde. Heute wird das Unternehmen für Luxus-Spirituosen von der fünften Familiengeneration geleitet und brennt einige der weltweit führenden Marken von Scotch Whisky, einschließlich des vielfach prämierten Single Malt Glenfiddich®, The Balvenie®-Sortiment handgefertigter Single Malts, Reyka® Vodka, Monkey Shoulder Blended Scotch und Milagro® Tequila. Das Unternehmen wird in Quebec

von LCC vins et spiritueux | Clos des Vignes



und im restlichen Kanada

von PMA Canada Agency



vertreten.



