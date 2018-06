Kopf: Familienbonus Plus fördert Familien und stärkt ihre Kaufkraft

Kurs der Bundesregierung sorgt für zielgerichtete Entlastung der Familien – Analyse des unabhängigen Budgetdienstes: Vor allem niedrige Einkommen profitieren vom Familienbonus Plus

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit dem Familienbonus Plus haben wir die größte familienpolitische Entlastungsmaßnahme der letzten Jahrzehnte gesetzt, von der vor allem Familien mit niedrigeren Einkommen profitieren“, unterstreicht der Finanzsprecher der Volkspartei Karlheinz Kopf. Der eingeschlagene Kurs der Bundesregierung sorge für die notwendigen Spielräume für die Entlastung, mit der 950.000 Familien mit 1,6 Millionen Kindern gefördert und ihre Kaufkraft gestärkt werde. Dies habe bereits am Montag auch der unabhängige parlamentarische Budgetdienst in seiner Analyse bestätigt: Einkommen zwischen 1.070 und 1.570 Euro im Monat werden durch den Familienbonus verhältnismäßig am meisten profitieren. Bei einem Bruttogehalt bis 1.700 Euro wird künftig keine Lohnsteuer mehr anfallen, darüber wird der Familienbonus Plus voll ausgeschöpft.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Finanzausschuss den Familienbonus Plus beschlossen, so Kopf, der auch Obmann des Finanzausschusses ist. Kopf: „Familien mit Kindern wird der Familienbonus Plus ab dem 1. Jänner 2019 pro Kind und Jahr eine cash-wirksame Steuergutschrift von bis zu 1.500 Euro bringen. Damit entlasten wir Familien mit Kindern zielgerichtet, sorgen für eine neue soziale Gerechtigkeit und setzen so eines der zentralen Wahlversprechen von Sebastian Kurz und der neuen Volkspartei um!“ (Schluss)

