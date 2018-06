Céline Dion in Haute Couture von Schiaparelli

Paris (ots/PRNewswire) -

Schiaparelli gibt hocherfreut die Zusammenarbeit mit der mehrfach mit einem Grammy ausgezeichneten Sängerin und Pop-Ikone Céline Dion für mehrere Bühnen-Outfits ihrer "Céline Dion Live 2018"-Tour bekannt.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712088/Schiaparelli_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712083/Schiaparelli_Celine_Dion.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712085/Schiaparelli_Celine_Dion_Pink_Dress.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712087/Schiaparelli_Celine_Dion_Gold_Suit.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712086/Schiaparelli_Celine_Dion_Black_Dress.jpg )

Die kanadische Legende präsentierte gestern ihre von Pepe Muñoz gestylten Haute-Couture-Outfits von Schiaparelli in Tokio.

Alle Modelle entstanden im Atelier des Haute-Couture-Hauses Schiaparelli an der Place Vendôme 21 in Paris und wurden von Design Director Bertrand Guyon entworfen; sie vereinen das Savoir-faire der Haute Couture mit Weiblichkeit und moderner Eleganz.

Céline Dions Persönlichkeit entfaltet sich in einem goldenen Brokatanzug, einem seidenen Chiffonkleid in der charakteristischen Farbe "Shocking Pink", einem metallischen Fransenkleid in Blau und einem asymmetrisch geschnittenen schwarzen Seidenkleid aus doppeltem Satin.

Folgen Sie unseren aktuellsten Mitteilungen auf Instagram: @Schiaparelli

Foto: Denise Truscello

Rückfragen & Kontakt:

presse @ schiaparelli.com

Tel.: +31-1-55-35-20-90