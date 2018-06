„Unterwegs in Österreich“ am 29. Juni aus Mürzzuschlag

Mit Roland Adrowitzer in „Guten Morgen Österreich“ und Yulia Haybäck in „Daheim in Österreich“

Wien (OTS) - Zum Abschluss der Steiermark-Woche am Freitag, dem 29. Juni 2018, begrüßen Nina Kraft und Oliver Zeisberger die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Mürzzuschlag.

Freitag, 29. Juni:

„Guten Morgen Österreich“ aus Mürzzuschlag

Österreich übernimmt am 1. Juli 2018 zum dritten Mal, nach 1998 und 2006, für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Der Vorsitz steht unter dem Motto „Europa, das schützt“. Neben Befürwortern gibt es aber auch viel EU-Kritik. Dazu zu Gast ist ORF-Journalist Roland Adrowitzer.

„Daheim in Österreich“ aus Mürzzuschlag

Yulia Haybäck hat ihre Leidenschaft fürs Kochen schon im zarten Kindesalter entdeckt. Sie lebte in Südamerika, Spanien und Jordanien und hat von dort vieles für ihre Arbeit mitgenommen. Vor einigen Jahren hat sie das Grillen für sich entdeckt. In „Daheim in Österreich“ grillt sie live im Studio.

