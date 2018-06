Sanierung NMS Selzergasse: Beliebter Schulstandort in neuem Glanz

Wien (OTS) - Die Neue Mittelschule in der Selzergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde in den letzten Jahren umfassend saniert und konnte nun in der letzten Schulwoche den Abschluss der Bauarbeiten feiern: Im Zuge des Schulsanierungspaket wurde das Gebäude um insgesamt 5,8 Mio Euro auf Hochglanz gebracht. Die Kosten wurden von Bezirk und Stadt gemeinsam getragen.

Neben einer neuen Außenfassade, einer umfassenden Dämmung, Brandschutzmaßnahmen und einer Neugestaltung der Innenräume wurden auch Maßnahmen zur Barrierefreiheit gesetzt: So darf sich die Schule über einen neuen Aufzug, Hebelifte und neue Behinderten-WCs freuen. In den nächsten Monaten werden noch die Turnsäle erneuert. Die Schule wurde im Zuge der Sanierung teilweise abgesiedelt – umso größer war nun die Freude über die fast fertig sanierte Schule.

„Wir haben an diesem Standort gemeinsam mit dem Bezirk eine tolle neue Lernumgebung geschaffen“, freute sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky bei der Abschlussfeier der Schule, die von vielfältigen musikalischen Beiträgen der SchülerInnen geprägt war.

„Es ist für mich ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler im 15. Bezirk in Räumlichkeiten mit einem sehr guten Standard unterrichtet werden.

Deshalb hat der Bezirk in den letzten 10 Jahren 25,8 Mio. in die öffentlichen Schulen investiert. Für das Schulsanierungspaket hat der Bezirk und die Stadt Wien seit 2008 16. Mio bereitgestellt“ so Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal.

