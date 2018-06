26. Wiener Landtag (2)

Fragestunde

Wien (OTS/RK) - Die fünfte Anfrage von LAbg Mag.a Caroline Hungerländer (ÖVP) beantwortete Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Sie betraf die Zahl der Grundversorgungsbezieherinnen zwischen den Jahren 2014 und 2017. Hacker erklärte, dass die Anzahlzahl der BezieherInnen im Jahr 2014 bei 6.740, 2015 bei 10.580, 2016 bei 20.560 lag. 2017 gab es um 200 BezieherInnen weniger als im Jahr davor. Warum es zuweilen zu unterschiedlichen Zahlenangaben gekommen sei habe mit Datenbankenproblemen seitens des Bundes zu tun. So sei es erst jetzt möglich gewesen, die Kosten für die Grundversorgung aus dem Jahr 2014 abzurechnen. Aktuelle Zahlen dazu seien auf der Homepage des Fonds Soziales Wien (FSW) abrufbar. Im Fall einer Gesetzesänderung würden subsidiär Schutzberechtigte weniger Geld erhalten und unter die Armutsgrenze fallen. Er befürchtete, dass diese Menschen aufgrund der Situation kriminell werden könnten.

Aktuelle Stunde zum Thema „Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum - Stopp der Bettelmafia und anderer sicherheitsgefährdender Entwicklungen in Wien!“

LAbg Gerhard Haslinger (FPÖ) sagte, er hätte den Eindruck, das subjektive Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum sei an manchen Orten stark gesunken. So treten seiner Meinung nach immer wieder Gruppen von Männern zwischen 17 und 25 Jahren auf, die Gleichaltrige provozierten. Das - in seinen Augen „nicht g’scheite“ -Landessicherheitsgesetz reiche nicht aus, um gegen organisiertes Betteln erfolgreich vorzugehen. Die FPÖ fordere daher erneut ein sektorales Bettelverbot. Ferner sprach er die Problematik der illegalen Prostitution und die Gewalt in Familien an.

LAbg Markus Ornig, MBA (NEOS) bezeichnete die FPÖ als „Verbots-Partei“. Denn in den letzten Monaten hätten die Freiheitlichen 20 Verbots-Anträge eingereicht. Die FPÖ schüre Ängste und spiele mit der subjektiven Angst. Dabei zeige die jüngst veröffentliche Kriminalstatistik ein anderes Bild. So sei zum Beispiel die Aufklärungsquote in Wien gestiegen, es werde weniger in Häuser eingebrochen und weniger Autos gestohlen. Auch die Sexualdelikte seien zurückgegangen. Angestiegen sei dagegen die Cyber-Kriminalität deren Zuständigkeit beim Verteidigungsministerium liege. Hinsichtlich des organisierten Bettelns schwebe ihm vor international diese Problematik zu bekämpfen um das organisierte Betteln damit zu zerschlagen.

LAbg Dr. Wolfgang Ulm (ÖVP) meinte, es gebe sehr wohl Probleme im öffentlichen Raum. Das Betteln zum Beispiel mache niemandem eine Freude, dabei hätte man eine hervorragende gesetzliche Grundlage dem gewerblichen Betteln zu begegnen. Das Landessicherheitsgesetz untersage nämlich das gewerbsmäßige Betteln. Der Gemeinde warf er vor, die gesetzlichen Möglichkeiten im Rahmen des Landessicherheitsgetzes zu wenig wahrzunehmen.

LAbg Birgit Hebein (Grüne) sagte, der Verfassungsgerichtshof habe klar festgestellt, dass „stilles Betteln“ erlaubt sei. In Richtung FPÖ meinte sie, durch deren Angstmacherei würde der soziale Frieden gefährdet. Sie warnte neuerlich vor einer Anschaffung von Polizeipferden. Allein der Probebetrieb würde rund 900.000 Euro kosten. Die FPÖ gehe gegen die Armen vor: gestern seien es die Kinder von MindestsicherungsbezieherInnen gewesen, heute die BettlerInnen.

LAbg Christian Hursky (SPÖ) betonte, die SPÖ sei genauso gegen gewerbsmäßiges Betteln. Die Stadt gehe auch laufend dagegen vor, so zum Beispiel die Gruppe Sofortmaßnahmen in Form von Schwerpunktaktionen gemeinsam mit der Polizei. Gewerbsmäßiges Betteln würde mit Geldstrafen bis zu 700 Euro geahndet. Er räumte ein, dass organisiertes Betteln sehr schwer nachweisbar sei. Im Vergleich zu Berlin sei die Anzahl der angetroffenen Bettler geringer.

LAbg Dipl-Ing. Dr. Stefan Gara (NEOS) erklärte, dass die NEOS gewerbsmäßiges Betteln ebenfalls ablehnten, in diesem Fall gehe es aber um Menschenrechtsthemen. Er verwies auf die Kriminalstatistik:

Diese zeige, dass sich die Situation in Wien verbessert habe. Er ergänzte, jede Art von Gewalt sei unerträglich. Die Landesregierung habe eine Zeit lang nicht hingeschaut, was die FPÖ zum Sicherheitsthema beitrage, sei allerdings reines „Brandstiften“. Er wies auf die zunehmende Cyber-Kriminalität hin: Man solle sich nicht zu sehr um das Satteln von Polizeipferden kümmern; sondern „Trojaner“ und andere Schadprogramme im Netz bekämpfen.

