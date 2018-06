Der Wiener Gemeinderat beschloss umfangreiche Förderungen im Integrations- und Bildungsbereich

Wien (OTS/SPW-K) - Das Projekt „Start Wien – das Jugendcollege“ erhält für die Jahre 2019 bis 2021 einen Rahmenbetrag von zwei Millionen Euro. SPÖ-Gemeinderätin Safak Akcay dazu: „Wir geben den Jugendlichen Chancen und Zukunftsperspektiven. Sie lernen nicht nur Deutsch, sondern auch die ‚Spielregeln’ für den Arbeitsmarkt und das Leben in unserer Stadt. Sie werden auf dem Bildungsweg begleitet.“ Die Subvention an den Verein für österreichisch-türkische Freundschaft in Höhe von 41.000 Euro wurde genehmigt. Auch der Wiener Volkshochschulen GmbH werden für die Jahre 2018 bis 2021 Mittel zugesprochen. Insgesamt dürfen sie in den vier Jahren maximal 13,6 Millionen Euro in Anspruch nehmen.

SPÖ-Bildungssprecher Heinz Vettermann spricht die erfolgreiche Evaluierung der schulischen Förderung 2.0 an, die SchülerInnen mit Lernschwächen unterstützen soll. Diese erfolgreiche Aktion wird nun fortgesetzt.

Wieder unterstützt Wien die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder. Im Jahr 2018 erhalten die Österreichischen Kinderfreude sowie „Kinder in Wien“, die St. Nikolausstiftung, die Vereinigung katholischer Kindertagesheime, fun & care Bildungskindergärten sowie „Kindergarten Sonneninsel“ insgesamt knapp 3,3 Millionen Euro für die Errichtung von zusätzlichen elementaren Bildungs- und Betreuungsplätzen.

Musikalische Ausbildungseinrichtungen für das Schuljahr 2018/2019 werden mit 484.000 Euro gefördert.

