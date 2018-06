Favoriten: Lateinamerika-Fest im Böhmischen Prater

Wien (OTS/RK) - Der „Dachverband lateinamerikanischer Vereine in Österreich“ stellt zum siebenten Mal ein „Latino Festival“ auf die Beine. Die alljährliche Festivität wird heuer am Samstag, 30. Juni, im Böhmischen Prater durchgeführt und geht um 14.30 Uhr beim gemütlichen Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) los. Die Organisatoren realisieren das Projekt in Kooperation mit dem Bezirk und mit dem „Kulturverband Böhmischer Prater“. Das Motto heißt „Zum Rhythmus unserer Stimmen!“. Der Eintritt ist kostenlos. Auskunft:

Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher Manfred Fritz).

Ein buntes Animationsprogramm für Kinder dauert von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr (Zeichnen, Bastelei, Zauber-Show, u.a.). Was in einer „Riesen-Pinata“ steckt, sehen die Kleinen um zirka 16.15 Uhr. Von 17.00 Uhr bis 22.30 Uhr feiern die Erwachsenen („Live Musik und Tanz“). Etliche Bühnenshows sorgen für Unterhaltung, beispielsweise treten die Ensembles „Fusion Latina de Rodrigo Sarmiento“ (Salsa, Merengue, Bachata), „Grupo Ache“ (Karibik- und Latino-Tänze) und „Pacheco“ (Rock, Ska, Reggae, u.a.) auf. Das Publikum kann bei dem Festival wohlschmeckende Cocktails und Speisen aus der Ferne zu fairen Preisen genießen. Nähere Informationen zu der Zusammenkunft erteilt der „Kulturverband Böhmischer Prater“ via E-Mail:

m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Dachverband lateinamerikanischer Vereine:

www.dvlatinos.at

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

