1,011 Millionen sahen Schweiz – Costa Rica, bis zu 848.000 das Aus für Deutschland

Achtelfinal-Spiele ab 30. Juni, Auftakt mit Frankreich – Argentinien und Uruguay – Portugal

Wien (OTS) - Auch gestern und damit zum bereits neunten Mal erreichte ein Spiel der Fußball-WM in Russland im ORF mehr als eine Million Fußballfans: Das gestrige Abendspiel Schweiz – Costa Rica erreichte bis zu 1,011 Millionen Seherinnen und Seher, durchschnittlich waren in der zweiten Halbzeit 749.000 bei 25 Prozent MA (31 bzw. 37 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live mit dabei. Das Nachmittagsspiel und damit das Aus von Weltmeister Deutschland gegen Südkorea sahen bis zu 848.000 Fußballfans (in der zweiten Halbzeit durchschnittlich 743.000 bei 44 bzw. 50 und 58 Prozent Marktanteil).

Am Freitag, dem 29. Juni, ist Spielfrei. Weiter geht es am Samstag, dem 30. Juni, mit den Achtelfinalspielen. Den Auftakt macht ab 15.30 Uhr Frankreich – Argentinien (wegen des Qualifyings des GP von Österreich ist die erste Halbzeit in ORF 2 zu sehen) bzw. ab 19.15 Uhr Uruguay – Portugal.

