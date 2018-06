ÖKO-Wohnbau und Invest Solution Heinz & Partner arbeiten in Tirol zusammen

Innovative Nischenprodukte als neue Immobilien-Assetklassen für Anleger

Auf den Vertrieb innovativer Nischenprodukte bei Immobilien hat sich die Linzer ÖKO-Wohnbau SAW GmbH spezialisiert. Nun startet das Unternehmen in Tirol zusammen mit den Repräsentanten von Invest Solution Heinz & Partner eine Vertriebsoffensive. „Das Erfolgskonzept der ÖKO-Wohnbau besteht darin, überzeugende Nischenprodukte am Immobilienmarkt zu platzieren“, erläutert KR Mag. Wolfgang P. Stabauer MBA, Geschäftsführender Gesellschafter der ÖKO-Wohnbau. „Investitionen in Betreutes Wohnen oder Studenten Wohnen bieten Investoren eine neuartige Möglichkeit zum Vermögensaufbau mit geringerem Risiko im Vergleich zu anderen Immobilieninvestments“, erklären dazu unisono Mag. Armin T.H. Heinz und Leonhard C.J. Heinz von Invest Solution Heinz & Partner.

